Hellas, Šutalo si opera e saluta: «Un piacere aver fatto parte di questa squadra. Buona fortuna a tutti per la prossima stagione»

Il difensore dell'Hellas Verona, Boško Šutalo, è stato sottoposto ad un'operazione per risolvere un'ernia sportiva.

Il giocatore croato ha concluso così la propria stagione con un intervento, come annunciato da lui stesso tramite i social. Questo il contenuto del post pubblicato sul suo profilo Instagram, con parole che lasciano intendere che non ci sarà un proseguimento in maglia gialloblù:

«Concludo la stagione con un'operazione di ernia sportiva, vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, tutta la società e ovviamente i tifosi che ci hanno dato un supporto fenomenale. La stagione non è stata facile per me ma sicuramente ho imparato molto e sono cresciuto ancora di più come giocatore. È stato un grande piacere essere un membro di questo club e vorrei augurare buona fortuna a tutti al club per la prossima stagione. Forza Verona».