Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 25^ giornata di campionato

Dopo i match giocati nel turno pre-pasquale, il campionato di Eccellenza veneta si è concluso con le sfide della 25^ giornata, considerando che la 26^ è già stata disputata.

Le formazioni veronesi si sono date battaglia per l'ultima volta negli incontri in programma per il girone A. La capolista Villafranca termina il suo percorso vincente con un successo sulla Belfiorese, siglando un gol per tempo con Ballarini e Cecco (2-0). La rete di Camarà nei minuti di recupero regala i tre punti al Vigasio e condanna il Cologna ai play-out (0-1), mentre il Garda supera 3 a 1 il già retrocesso Team Santa Lucia Golosine (Fossaceca, Turrini e Chesini a segno per i locali) centrando così la salvezza. Poker Montecchio sul Mestrino Rubano: Pegoraro, Guccione (doppietta) e Casarotto i marcatori nel 4 a 0 definitivo. Amaro verdetto per il Mozzecane, che retrocede dopo la sconfitta nello spareggio con lo Schio: decide il gol realizzato in extremis da Andreetto (0-1). Il Pescantina Settimo rifila una quaterna al Montorio nel giorno dell'addio al calcio giocato del capitano bianconeroverde Caputi: Ceretta, Fiumicetti su rigore, Boni e Piacenza non lasciano scampo ai padroni di casa (0-4). Passerella finale anche per il mister del Valgatara Jodi Ferrari, che dopo cinque anni chiude il suo ciclo con un tris incassato nel ko con la Virtus Cornedo (0-3).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 25^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A