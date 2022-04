Valgatara, si conclude il ciclo di mister Ferrari

Mister Jodi Ferrari, dopo cinque anni in Eccellenza, saluta il Valgatara.

Come riportato su PianetaCalcio, il tecnico ha deciso di comune accordo con la società di concludere il suo ciclo: «Ho dato tanto ed ho ricevuto lo stesso. Ringrazio il Valga che mi ha permesso da tecnico debuttante, di allenare in Eccellenza. Sarò sempre grato al presidente Silvano Caliari, al patron Marco Ferrari e a tutti dirigenti che gravitano attorno alla società. Mi hanno fatto vivere cinque anni fantastici. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei giocatori, nessuno escluso. Tutti si sono dati da fare per offrire buone prestazioni in campo. Un grazie particolare ai vari Lallo, Cottini, Speri, Bonetti, Pieropan, Bussola, Filippini, Cecchini, Mezzacasa, al mio staff tecnico e a tutti coloro che mi hanno dato una mano».

Domani, domenica 24 aprile, la passerella finale nell'ultimo atto di campionato che vedrà il Valgatara, già salvo da tempo, ospitare la Virtus Cornedo: «Giocheremo come sempre la nostra gara di grinta per portare a casa il risultato pieno. Poi sarà il campo che dirà se abbiamo fatto bene. Futuro? Sto semplicemente alla finestra in attesa di nuove offerte. Ho ancora tanta voglia di allenare, ma soprattutto vivere un nuovo progetto. Il mio bagaglio d'esperienza dopo gli anni passati a guidare il Valgatara è aumentato in competenza. Non mi spaventano le nuove sfide e la voglia di affermare le mie idee è sempre importante. Andrò in giro a vedere nuove partite, aspettando che il telefono suoni. Il calcio è la mia passione. Allenare è per me stupendo».