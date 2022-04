Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 24^ giornata di campionato

Dopo i match giocati della 23esima giornata, il campionato di Eccellenza veneta è proseguito con il turno pre-pasquale, il penultimo della stagione regolare.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nell'anticipo disputato nella serata di mercoledì 13 aprile, la Belfiorese ha vinto sul campo del Team Santa Lucia Golosine, condannandolo alla retrocessione diretta in Promozione. Passando alle sfide di sabato, successo esterno anche per il Montorio, che espugna il campo dello Schio grazie al sigillo di Dalla Mura (0-1). Solo pareggio, per 1 a 1, tra Mestrino Rubano e Villafranca: al vantaggio locale di Scapin T. risponde Amoh. Con questo punto, i blaugrana vincono matematicamente il campionato e si apprestano ora a giocarsi gli spareggi per salire in Serie D. Stesso risultato per la disputa di alta quota tra Vigasio e Montecchio, con Zanetti a replicare a Mattioli. Colpo esterno del Cologna a Pescantina: dopo aver incassato lo svantaggio iniziale ad opera di Brito Dos Santos, gli ospiti rimontano con Gasparetto e Greghi (1-2). Ribaltone anche in Valgatara-Mozzecane: i padroni di casa si portano avanti con Fittà, ma poi si vedono sorpassare dal tris avversario firmato Turrini e Cesar Pereira (doppietta) per l'1 a 3 definitivo. Cade, infine, il Garda nella trasferta con la Virtus Cornedo: i locali si impongono sull'asse Gyimah-Cervellin, vanificando così la rete di Spinelli (2-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 24^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A