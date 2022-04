Eccellenza, retrocessione per il Team Santa Lucia Golosine

Finisce tra l'amarezza il sogno salvezza del Team Santa Lucia Golosine.

Sul proprio campo di via Po, di fronte ad un folto pubblico, i ragazzi di mister Longafeld non sono riusciti a battere la Belfiorese, delineando così un verdetto che li costringe a salutare la categoria di Eccellenza con una giornata d'anticipo.

Subito in vantaggio gli ospiti con il classico gol dell'ex realizzato da Brunazzi, lesto nell'insaccare il pallone da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: il potente sinistro di Ambrosi finisce sotto l'incrocio per il pareggio provvisorio. A riposo sul punteggio di 1 a 1, nella ripresa la formazione di Lonzar avvia un cambio marcia deciso. Ancora da corner, l'appoggio di testa in rete di Nizzetto riporta avanti i suoi. La sfida viene chiusa definitivamente al minuto 75: da cross di Leoni, Dusi non fallisce il tap-in sul secondo palo. Verso il finale sale il nervosismo da parte dei locali, che terminano la gara in nove per le espulsioni di Avesani e Padovani.

Finisce così 1 a 3: la Belfiorese aggancia al quarto posto della classifica il Mestrino Rubano, mentre il Team Santa Lucia incassa la sconfitta e retrocede in Promozione.