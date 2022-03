Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 26^ giornata di campionato

Dopo gli incontri della 17esima giornata giocati nel weekend, l'Eccellenza veneta è scesa in campo per il turno infrasettimanale valido come anticipo dell'ultima giornata di campionato.

Le formazioni veronesi, a distanza di tre giorni, si sono dunque date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Vincono ancora le tre big di alta classifica. Il Villafranca si impone infatti 1 a 2 in rimonta sul campo del Pescantina Settimo, con Maccarone e Ballarini a firmare la rimonta dopo il vantaggio iniziale di Ceretta. Stesso tabellino, ma a parti inverse, tra Vigasio e Valgatara: dall'equilibrio dato dalle reti di Maury e Filippini P., Tomasini mette il sigillo a tempo scaduto e regala il successo ai padroni di casa (2-1). Colpo esterno per il Montecchio Maggiore, che supera con un netto 0 a 3 lo Schio grazie alla doppietta del solito Casarotto e al sigillo di Pennacchio. Prosegue il buon momento del Montorio, che conquista altri tre punti col Team Santa Lucia Golosine: Bellamoli apre le marcature per i biancoblù, ma poi Tarullo e Vesentini ribaltano la situazione in favore degli ospiti (1-2). Di misura anche il Mestrino Rubano sul Garda, in un 3 a 2 ricco di gol e capovolgimenti di risultato. Bassi sblocca il match, Suma pareggia, Scapin T. raddoppia e Suma (su calcio di rigore) riagguanta nuovamente la parità; alla fine è Fantin a decidere la disputa in favore dei locali. Cade il Mozzecane sul terreno di gioco della Virtus Cornedo, che si impone per 3 a 2: il bis Miloradovic, unito al timbro di Cavaliere, rendono inutili le marcature di Salvini e Allepo. La spunta, infine, la Belfiorese sul Cologna Veneta: autori del 3 a 1 definitivo Camparmò e Brunazzi (doppietta), di Maggio su penalty l'unico squillo ospite.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 26^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A