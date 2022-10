Eccellenza, risultati e marcatori della 8^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 7^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 8^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. La capolista Ambrosiana prosegue nella sua marcia vincente, imponendosi 3 a 1 in rimonta sul Mestrino Rubano grazie alle reti siglate da Chesini e Bianchi (doppietta). Crolla in casa la Belfiorese, che incassa una cinquina pesante dal Pozzonovo (0-5), mentre nel derby lacustre Castelnuovo e Garda si dividono la posta in palio: 1 a 1 il risultato finale, con Ceschi dagli undici metri a replicare a Marini. Pescantina Settimo-Montorio si chiude a porte inviolate (0-0) e, per concludere, il Vigasio incappa in un finale beffardo con l'Unione La Rocca Altavilla: in doppio vantaggio agli sgoccioli di gara con Tomasini e Marchesini (su rigore), si fa riagguantare nel recupero dalla doppietta di Cvetkovic (2-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 8^ giornata di Eccellenza: