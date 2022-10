Coppa Italia Eccellenza, risultati e marcatori delle partite degli ottavi di finale

Match di Coppa per i dilettanti di Eccellenza, impegnati nell'infrasettimanale che segue i primi incontri di campionato.

Nella Coppa Italia di categoria, le squadre veronesi qualificate dopo il primo turno si sono sfidate in occasione degli ottavi di finale della competizione.

Nell'incontro giocato nel pomeriggio, il Vigasio espugna il campo dell'Ambrosiana, vincendo grazie al sigillo di Cazzago (0-1). Avanza anche la Clivense, trionfante in trasferta con il Garda: inutile il rigore per i locali realizzato di Forgia, arrivato dopo il bis siglato da Penazzi e Cissè. Pesante ko, infine, per la Belfiorese, superata 5 a 1 dall'Union Eurocassola: per i biancazzurri l'unico timbro è quello di Camparmò.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza: