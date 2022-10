Eccellenza, risultati e marcatori della 6^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri infrasettimanali validi come anticipo della 17^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del sesto turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. La Belfiorese colleziona un altro pareggio, uscendo imbattuta nella sfida senza emozioni con il Montorio (0-0). Un punto anche per la Clivense, frenata dallo 0 a 0 contro l'Union Eurocassola, e per la capolista Ambrosiana, che rimedia un 1 a 1 sul campo del Vigasio (a Rodriguez ha risposto Arvia). Cade in casa il Pescantina Settimo contro la Virtus Cornedo (0-3), mentre il Castelnuovo esce sconfitto di misura dalla disputa con il Pozzonovo (0-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 6^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A