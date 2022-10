Eccellenza, risultati e marcatori della 4^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri dell'infrasettimanale, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del quarto turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. All'Albignasego basta il sigillo di Mugnai per superare il Vigasio (1-0), mentre la Belfiorese agguanta il pari grazie a Balde con la Virtus Cornedo, a segno con Munarini (1-1). Pareggi anche in Schio-Ambrosiana (2-2), Garda-Pozzonovo (1-1) e Castelnuovo-Montorio (2-2), unico derby scaligero della giornata. La Clivense batte l'Academy Plateola 2 a 1, rimontando dallo svantaggio sgilato Antenucci con la doppietta decisiva di Florian. Cadono in casa, infine, il Pescantina Settimo col Mestrino Rubano (1-3) e il Valgatara con l'Unione La Rocca Altavilla (1-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 4^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A