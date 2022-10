Eccellenza, risultati e marcatori della 17^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la quinta giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del sesto turno di campionato, 17^ da calendario e secondo infrasettimanale.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. La Clivense travolge l'Albignasego con un poderoso 6 a 0, dilagando nella ripresa: dopo il vantaggio di Penazzi, ci hanno pensato Dall'Ara, Florian, Cibin (doppietta) e Inzerauto ad ampliare il tabellino. Pareggiano invece, Castelnuovo e Schio, con Roveretto a replicare per i vicentini dopo il gol di apertura siglato da Ambrosi (1-1). Risultato analogo tra Belfiorese e Valgatara, con Nizzetto M. a respondere a Fittà, mentre il Montorio ringrazia Vesentini per il bis che vale il successo sulla Virtus Cornedo (2-0). Vince anche il Garda, che supera 2 a 0 il Vigasio sull'asse Paluzzano-Farias, mentre l'Ambrosiana sferra il colpo fuori casa rifilando un tris all'Union Eurocassola grazie alle reti di Giordano, Chesini e Rubino, con Fagan ad accorciare solamente le distanze (1-3).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 17^ giornata di Eccellenza: