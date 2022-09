Eccellenza, risultati e marcatori della 16^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della terza giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del quarto turno di campionato, 16^ da calendario e primo infrasettimanale.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Due gol per tempo per l'Ambrosiana, che rifila un poker al Garda: Foresta, Rubino, Chesini e Trinchera firmano il 4 a 0 in favore dei rossoneri. Pareggio a reti inviolate tra Vigasio e Clivense (0-0), mentre il Castelnuovo cade in trasferta con l'Albignasego, a segno con Cecconello (1-0). Colpo esterno del Montorio a Camisano, che si "accontenta" del decisivo rigore siglato da Cecco (0-1). La Belfiorese, infine, supera 2 a 0 il Pescantina Settimo grazie alle reti di Gugole e Baltieri.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 16^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A