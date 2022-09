Eccellenza, il Giudice Sportivo infligge sconfitta a tavolino alla Belfiorese: tre punti per l'Ambrosiana

Squadra in casa

Squadra in casa Ambrosiana

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo dell'Ambrosiana dopo la sfida contro la Belfiorese, valida per la prima giornata del campionato di Eccellenza, poiché quest'ultima ha impiegato irregolarmente il giocatore Nicola Ferrarese, dato che era squalificato.

Il verdetto maturato sul campo, con un pareggio a porte inviolate, si è trasformato così in un 3 a 0 a tavolino in favore dei rossoneri, con punto di penalità alla squadra biancazzurra e ammenda di 50 euro alla società. Contestualmente, è stata comminata l'inibizione fino al 10 ottobre per il dirigente accompagnatore Giuseppe Santi, e un turno di squalifica aggiuntivo a Ferrarese.

In classifica l'Ambrosiana sale dunque a 4 punti, mentre la Belfiorese scende a 0.