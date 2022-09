Eccellenza, risultati e marcatori della 2^ giornata di campionato

Dopo aver inaugurato il campionato lo scorso weekend, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo per il secondo turno della competizione.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date ancora battaglia negli incontri organizzati per il girone A. Sorpassi e controsorpassi in Bassano-Ambrosiana, terminata alla fine in parità: nel 3 a 3 definitivo a segno Lukanovic, Peotta e Zuin per i padroni di casa, Forestan e Arvia (doppietta) per gli ospiti. Porte inviolate in Belfiorese-Vigasio (0-0), mentre il Castelnuovo viene travolto in casa dal Mestrino Rubano (0-4). La Clivense pareggia 1 a 1 allo scadere con l'Unione La Rocca Altavilla grazie al gol di Bragagnolo. Forgia è il match winner in Garda-Virtus Cornedo: è suo il gol del successo per 1 a 0. Risultato analogo anche per il Valgatara, che si impone sull'Albignasego grazie al sigillo di Leso (1-0). Vesentini, invece, regala i tre punti al Montorio, trionfante sul campo del Pozzonovo (0-1). Il Pescantina Settimo cade 0 a 2 con lo Schio, l'incontro tra Union Eurocassola e Camisano finisce invece 1 a 1.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A