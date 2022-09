Eccellenza, risultati e marcatori della 3^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della seconda giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del terzo turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Per quanto riguarda gli anticipi del sabato, il Vigasio pareggia 3 a 3 con il Pescantina Settimo: nel susseguirsi delle sei reti, per i locali hanno segnato Rodriguez (doppietta) e Multari, mentre per gli ospiti Plamadeala e Shults (doppietta). Giocata nello stesso pomeriggio anche Mestrino Rubano-Belfiorese, con i biancazzurri a imporsi grazie alle firme di M. Nizzetto e Baltieri, intervallate dal rigore di Villatora (1-2). Passando alla domenica, l'Ambrosiana si aggiudica il derby veronese con il Valgatara, forte dei timbri siglati da Forestan e Miccichè (2-0). Stesso risultato, ma a panni inversi, tra Camisano e Clivense: la formazione di Pellissier esce sconfitta sotto i due colpi messi a referto da Sciancalepore e Pavan (0-2). Bresaola regala allo scadere i tre punti al Garda, trionfante 1 a 2 sul Montorio dopo la situazione di equilibrio dettata dalle due marcature di Forgia e Vesentini. Pareggio, infine, per il Castelnuovo, che sul campo della Virtus Cornedo non va oltre l'1 a 1: a Lovato ha risposto Cadete nel corso della ripresa.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 3^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A