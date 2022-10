Eccellenza, risultati e marcatori della 5^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la quarta giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del quinto turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nell'anticipo del sabato, colpo Clivense a Montorio: l'uno-due Cibin e Florian regala i tre punti alla squadra di Pellissier (0-2). Diversi i pareggi per 1 a 1: tra Ambrosiana e Pescantina Settimo, con Schults a rispondere a Miccichè, tra Camisano e Castelnuovo Del Garda, con in questo caso Colman Castro a replicare ad Aloisi, ma anche tra Unione La Rocca Altavilla e Belfiorese, con Ballarini a riequilibrare il punteggio dopo il vantaggio ospite firmato Balde. Un punto pure per il Valgatara, che non va oltre il 2 a 2 sul campo del Mestrino Rubano: Fittà, Topao, Meneghello e Caia i marcatori della sfida. Inizia bene, infine, l'avventura di mister Bentivoglio sulla panchina del Vigasio: la sua formazione vince 1 a 0 sullo Schio, ringraziando Zanetti per il sigillo che vale il successo (1-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 5^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A