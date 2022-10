Eccellenza, risultati e marcatori della 7^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 6^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 7^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Ad aprire il turno è stato l'anticipo del sabato giocato tra Academy Plateola e Castelnuovo, con i padroni di casa usciti vittoriosi in rimonta per 2 a 1: a regalare i tre punti il rigore di Antenucci, arrivato dopo il vantaggio avversario di Biasi riequilibrato dalla rete di Arma. A confermarsi in vetta è però l'Ambrosiana, anch'essa avanti 2 a 1 sull'Albignasego grazie alle firme di Bianchi e Forestan, intervallate dal timbro ospite di Mugnai. Risultato analogo anche tra Camisano e Belfiorese, con i locali che ribaltano le sorti del match dopo il gol di apertura di L. Nizzetto, andando a segno prima con Pavan e poi con Volpato dagli undici metri (2-1). Al Bassano basta il sigillo di Bounafaa per superare il Montorio, così come al Valgatara è sufficiente la firma di Filippini per avere la meglio sulla Virtus Cornedo (0-1 in entrambe). Pareggiano sia Union Eurocassola e Garda, in questo caso a porte inviolate (0-0), che Unione La Rocca Altavilla e Pescantina Settimo, con Tonani a rispondere sul finale all'immediata marcatura di Ratti (1-1). Netto successo, infine, per la Clivense, che rifila un tris sul campo del Pozzonovo: Iaquinta, Venitucci e Errichiello i marcatori (0-3).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 7^ giornata di Eccellenza: