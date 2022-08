Coppa Italia Serie D, risultati e marcatori del primo turno

Giocate le gare valide per i preliminari, le squadre di Serie D sono scese in campo nel weekend per il primo turno di Coppa Italia.

Dopo aver trionfato sul Villafranca, il Sona esce invece sconfitto nell'altro derby veronese con il Caldiero. I termali si sono imposti con il punteggio di 0 a 2, maturato grazie alla doppietta di Zerbato siglata tra primo e secondo tempo. Sorride ancora il Legnago, che dopo aver avuto la meglio sul Lumezzane batte anche la Luparense, anche in questo caso per 2 a 0: a decidere la sfida il gol in apertura di Rocco e il raddoppio firmato da Sambou.

Caldiero e Legnago, dunque, accedono ai trentaduesimi di finale della competizione.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per il primo turno di Coppa Italia Serie D:

PRIMO TURNO COPPA ITALIA SERIE D