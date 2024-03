Colpo salvezza del Verona che batte il Sassuolo 1-0

L'Hellas Verona, con una prova poco spettacolare , ma cinica e di carattere, batte 1-0 il Sassuolo nello scontro diretto per la salvezza. Decisivo l'errore di Henrique nella ripresa, che consente a Swiderski di realizzare il gol partita. Nel secondo tempo la squadra ospite gioca meglio dei padroni di casa che, però, sono bravi a colpire nel momento giusto e a difendere l'1-0.

In cronaca. Al 12' occasione per il Verona: Noslin va verso la porta di Consigli, ma l'estremo difensore è decisivo nell'uscita in area. Viene poi segnalato un fuorigioco. Due minuti dopo cross dalla destra per Thorstvedt, che controlla e tira con il mancino, ma la sfera viene bloccata da Montipo'. Al 21' Noslin ancora pericoloso, ma Pedersen salva mandando in corner con rischio autogol. Al 27' la palla sfila verso Henry: l'attaccante gialloblù calcia subito, ma la palla esce sul fondo. Al 33' Suslov ci prova da fuori, ma il portiere del Sassuolo respinge. L'estremo difensore ospite risponde anche alla conclusione di Henry, che calcia sulla ribattuta. Non succede più nulla fino al termine del primo tempo.

Inizia la ripresa e dopo sette minuti Berardi sfiora il palo su calcio di punizione. Al 13' proprio Berardi si infortuna seriamente e deve lasciare il campo. Il dieci del Sassuolo si tiene la caviglia destra, mano sul volto e abbandona il terreno di gioco zoppicando sorretto dai membri dello staff neroverde. Potrebbe essere un infortunio grave al tendine. Berardi era tornato in campo proprio oggi dopo 47 giorni di assenza.

Al 26' ci prova Laurienté, prima con un destro dalla sinistra deviato in corner, poi con un tiro da posizione centrale, sempre respinto. Al 34' vantaggio dell'Hellas Verona: brutta palla persa da Henrique a centrocampo, Swiderski, entrato in campo nella ripresa, serve Bonazzoli che poi lo lancia facilmente in porta tutto solo contro Consigli, battuto in uscita. Primo gol in Serie A per il polacco. Nel settimo minuto di recupero ultima punizione per gli ospiti, ma la difesa del Verona spazza. Finisce 1-0 per la squadra di Baroni che conquista tre punti d'oro per la corsa alla salvezza.