Hellas Verona-Sassuolo: tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti

L'Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Sassuolo, valida per la 27a di Serie A TIM 2023/24 e in programma domenica 3 marzo (ore 12.30), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul sito Vivaticket dalle ore 10 di lunedì 26 febbraio.

Vendita libera

Dalle ore 10 di lunedì 26 febbraio: vendita libera biglietti per assistere alla gara Hellas Verona-Sassuolo secondo quanto previsto per la normale prevendita:

Punti vendita: possibilità di acquistare i biglietti in tutti i punti vendita appartenenti al circuito Vivaticket presenti sul territorio nazionale e consultabili QUI

Web: acquisto da casa del biglietto direttamente dal sito di Vivaticket con stampa diretta del voucher valido per l’ingresso senza necessità di passare dalla biglietteria per ulteriori ritiri, tutte le informazioni sul servizio sono riportate QUI. Attraverso questo sito sarà possibile quindi acquistare i biglietti online anche per chi non è in possesso della tessera ‘Non vi lasceremo mai’ di Hellas Verona FC.

Settore ospiti

In vendita da lunedì 26 febbraio nel sito Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale consultabili QUI al costo di euro 25€ compresi i diritti di prevendita.

Salvo successive restrizioni da parte delle autorità competenti, per la gara in oggetto le persone residenti nella regione Emilia-Romagna non sono obbligate ad essere in possesso della tessera del tifoso per poter acquistare il biglietto indipendentemente dal settore.

I titoli d’ingresso saranno disponibili fino alle ore 19 di sabato 2 marzo secondo normativa vigente; si avvisa inoltre che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Per motivi di ordine pubblico, Hellas Verona FC consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi del Sassuolo residenti in Veneto.