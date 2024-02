Hellas Verona-Juventus: le probabili formazioni

Questa sera alle ore 18 l'Hellas Verona sfiderà al Bentegodi la Juventus nel match valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A. I bianconeri hanno bisogno del successo dopo le sconfitte con Inter e Udinese per non perdere ulteriore contatto dal primo posto, ma anche per difendere la seconda posizione, mentre i gialloblù hanno bisogno di punti per tentare di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.