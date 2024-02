Hellas Verona-Juventus: 2-2 con tante emozioni

Si è conclusa 2-2 la sfida fra Hellas Verona-Juventus, valida per la 25a giornata della Serie A TIM 2023/24. Pareggio giusto dopo una gara molto equilibrata. La squadra di Baroni passa due volte in vantaggio, ma poi si fa rimontare. In cronaca. Dopo otto minuti Lazovic prova il tiro dalla distanza ma Szczęsny blocca. All’11’ si sblocca subito la partita con un bellissimo gol di Folorunsho, che conclude al volo col sinistro mandando la palla sotto la traversa. Due minuti dopo Noslin prova il rasoterra centrale, ma il portiere bianconero para. Al 14’ risponde la Juventus con un tiro di Rabiot da dentro l’area, provvidenziale l’intervento difensivo di Magnani che devia la palla sopra la traversa. Al 28’ arriva il pareggio della Juventus su calcio di rigore. Di Bello vede un fallo di mano in area di Tchatchoua su tiro di Kostic e concede il penalty. Dagli 11 metri Vlahovic realizza di potenza. Al 32' Suslov ci prova dai 25 metri su punizione, ma il suo tiro finisce di poco fuori. Il primo tempo termina con il punteggio di 1-1.

Inizia la ripresa e l’Hellas sfiora subito la rete con un colpo di testa di Magnani su azione di calcio d’angolo. Al 6' tiro da fuori area di Noslin e parata di Szczesny. Dopo due minuti nuovo vantaggio dei padroni di casa: Folorunsho mette per Noslin che da posizione defilata trova il gol calciando sotto le gambe del portiere polacco della Juventus. Passano pochi secondi e la compagine di Allegri pareggia con Rabiot. Il numero 25 bianconero con il mancino insacca alle spalle di Montipò. Al 19' Lazovic prova un tiro a giro dal limite dell’area, ma il portiere ospite devia ancora una volta e manda in calcio d’angolo. Al 23' colpo di testa da pochi metri di Vlahovic alto sopra la traversa. A sette minuti dal 45' conclusione forte di Chiesa che non inquadra lo specchio della porta. Al 46' ancora pericolosa la Juventuss empre con Chiesa che prova il destro sul primo palo ma con i piedi Montipò ribatte. Pochi minuti più tardi è pericoloso anche il Verona con un colpo di testa di Cabal, ma il pallone termina sul fondo. Finisce 2-2 con tante emozioni soprattutto nel secondo tempo. Buon pareggio per il Verona che smuove la classifica, anche se rimane ancora nelle zone pericolo. Per la Juventus ennesimo passo falso e solamente due punti nelle ultime quattro gare.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-JUVENTUS 2-2

Reti: 11' pt. Folorunsho, 28' pt. Vlahovic, 8' st. Noslin, 10' st. Rabiot

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua (dall'85' Coppola), Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Suslov, Dani Silva (dall'85 Henry), Folorunsho (dal 74' Belahyane), Lazovic (dal 74' Vinagre), Noslin (dal 65' Swiderski). Allenatore: Marco Baroni

JUVENTUS: Szczęsny, Danilo, Gatti (dal 57' Alex Sandro), Rugani, Cambiaso (dall'81' Weah), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 57' Chiesa), Vlahovic ( dall'81' Milik), Yildiz ( dal 66' Alcaraz). Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA Brindisi)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA Brescia), Davide Moro (Sez. AIA Schio