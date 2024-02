Bologna-Hellas Verona: le probabili formazioni

L'Hellas Verona cerca punti preziosi per la salvezza in casa del sorprendente Bologna, quarto in classifica a pari punti con l'Atalanta. Mister Baroni potrebbe tenere a riposo uno tra Magnani che Dawidowicz, entrambi diffidati e schierare Coppola, mentre Cabal e Tchatchoua dovrebbero andare verso la riconferma. In porta naturalmente Montipò. In mezzo al campo Serdar, recuperato, giocherà quasi sicuramente dal primo minuto in coppia con Duda. In avanti la punta dovrebbe essere ancora una volta Noslin, mentre sulla trequarti spazio a Lazovic, Folorunsho e Suslov.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Folorunsho, Suslov; Noslin. All. Baroni.