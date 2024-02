Verona cade a Trapani ed interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive

Sconfitta per i gialloblù sul campo di Trapani, i ragazzi di Coach Ramagli disputano un positivo primo tempo realizzando 50 punti e concludendo a +10 i primi 20' di gioco. Nel terzo periodo la reazione dei granata che piazzano un parziale di 28-6 che risulterà decisivo.

Miglior realizzatore del match Gabe Devoe con 26 punti. Prossimo impegno domenica 25 febbraio alle 18.00 al Pala AGSM AIM contro Vigevano.

CRONACA

Per affrontare la capolista del girone Verde di serie A2, coach Ramagli, che deve rinunciare Stefanelli fermo ai box, si affida in partenza al quintetto ormai consolidato formato da Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Risponde coach Parente con Notae, Rodriguez, Mian, Mobio, e Horton. La prima squadra a muovere la retina è quella gialloblù, col tocco da sotto di Esposito. Risponde col tap-in del 2-2 Mobio. Con altri due canestri dalla media di Murphy ed Esposito e due liberi di Devoe, al 4’ Verona conduce di 6 punti: 4-10. Sono i 5 punti consecutivi di Mian a riportare a contatto Trapani: 9-10. I 4 punti di Devoe permettono a Verona di riallungare: 9-14 e 4’ da giocare alla fine del primo parziale. Una grande fase difensiva della Tezenis permette alla squadra ospite di correre in contropiede e inchiodare il 9-19 con il layup vincente di Saverio Bartoli; timeout per coach Parente. Una grande bomba di Marini sblocca Trapani nonostante un’ennesima grande difesa gialloblù; risponde subito Devoe in isolamento con un bel canestro da 2. Incontenibile Devoe, tripla dalla punta per l’undicesimo punto personale nel primo quarto. 17-25 e 1’ da giocare. I due liberi di Marini seguiti da una bella penetrazione di Imbró riportano a -5 Trapani. Una tripla allo scadere del quarto di Renzi fissa il punteggio sul 24-26.

Inizia il secondo quarto con una tripla di Pullazi, ed il conseguente primo vantaggio di Trapani: 27-26. È fluida la manovra offensiva di Verona, che continua a segnare regolarmente e mantiene delle medie altissime da 2 punti. Due palle recuperate consecutive dei gialloblù permettono a Murphy una facile schiacciata: 29-34. Ottimo impatto dalla panchina di Gajic, che recupera due palloni e permette alla propria squadra di avere altrettanti extra possessi. Massimo vantaggio eguagliato per la Tezenis con la bomba di Massone, con parziale aperto di 9-0: 29-39 e secondo timeout di Parente con 5’ abbondanti da giocare prima della pausa lunga. Si rientra dal timeout con altre tre ottime difese di Verona e l' ennesima schiacciata di Murphy in contropiede. È Notae a chiudere il parziale aperto di Verona, con la tripla del 32-41. Ad un gioco da 3 punti del solito Notae risponde con una tripla dall’angolo Devoe, ancora vantaggio di +11 per gli ospiti con 2’ da giocare. Due brutte palle perse e la schiacciata di Mobio costringono coach Ramagli a chiamare il primo timeout di serata sul +9: 39-48. Ennesima giocata utile di Gajic, rimbalzo d’attacco e altri due punti per Federico Massone. È l’1/2 di Mobio dalla lunetta a scrivere 40-50 sul tabellone del PalaShark all’intervallo lungo.

Ricomincia la partita coi canestri americani di Trapani, prima Notae e poi Horton. Brutta ripresa di gioco per la squadra di coach Ramagli: break di 6-0 casalingo e timeout per spezzare il ritmo degli Shark. Pareggio Trapani con l’ennesima transizione di Mobio: 50-50. Il sorpasso granata lo firma l'ex di serata Imbrò con una tripla in transizione: 53-50 al 24’. Difficili i primi 5’ di terzo periodo della squadra ospite, con ancora nessun punto segnato e parziale aperto degli Shark. È Devoe che prova a suonare la carica con una bella penetrazione, riportando ad un solo possesso di svantaggio i suoi: 55-52. Si scambiano due triple Mian e Murphy, con la Tezenis che prova a contenere il momento d’oro dei padroni di casa. Il ritmo dei granata non si ferma, grande palla alzata di Rodriguez per Horton, 62-56 con 2’ da giocare. Troppe le palle perse per i gialloblù nel terzo quarto, ne approfitta Trapani con l’ennesimo canestro di Marini dal centro dell’area e la bomba di Renzi: 67-56 e parziale di 28-6 casalingo nel terzo quarto. La partita si sporca ed a pagare il conto sono i gialloblù: Penna si vede fischiare prima un fallo in attacco e poi un antisportivo che lo costringono a terminare anzitempo la partita. Con un lay-up sbagliato di Devoe in transizione si conclude il complicato terzo quarto per la Tezenis: 68-56 con 10' da giocare.

Apre l’ultimo quarto il canestro di Renzi dalla lunetta che converte il tecnico fischiato a Coach Ramagli. Dopo il canestro di Rodriguez e nemmeno 1’ di gioco, il coach scaligero chiama un altro timeout. Esce bene dalla pausa Verona, con la bella tripla di Bartoli per il -11 sul 71-59. Trapani si dimostra squadra solida e con una gran tripla senza ritmo di Pullazi respinge il tentativo di ricucire il gap degli ospiti. Cerca di rimanere incollata al match Verona con la tripla di Gazzotti per il -12, altra bella palla di Bartoli per Murphy, palla appoggiata al tabellone e 2 punti per il centro americano. La Tezenis prova l'ultimo tentativo di aggancio, grande lavoro in isolamento per Esposito dal centro dell’area, che non completa però il gioco da 3 punti. Domina sotto canestro ancora Esposito, che riporta i suoi a -8 con 3’ da giocare. La tripla di Marini e la schiacciata di Horton in contropiede chiudono il match a favore di Trapani: +11 a 2’ dal termine. La tripla di Udom a risultato ormai acquisito fissa il punteggio finale sull’89-81.

IL TABELLINO

Trapani Shark - Tezenis Verona 89-81 (24-26, 16-24, 28-6, 21-25)



Trapani Shark: J.d. Notae 16 (4/8, 1/5), Pierpaolo Marini 12 (2/3, 2/3), Chris Horton 10 (5/12, 0/0), Fabio Mian 10 (0/3, 2/4), Matteo Imbro 10 (3/4, 1/2), Rei Pullazi 10 (1/3, 2/3), Joseph yantchoue Mobio 9 (4/5, 0/1), Andrea Renzi 9 (1/2, 2/3), Yancarlos Rodriguez 3 (1/1, 0/2), Marco Mollura 0 (0/0, 0/1), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Chris Horton 7) - Assist: 20 (Chris Horton 4)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 26 (8/10, 2/8), Kamari Murphy 11 (4/7, 1/1), Liam Udom 10 (3/5, 1/3), Ethan Esposito 10 (4/6, 0/1), Lorenzo Penna 8 (2/2, 1/4), Federico Massone 7 (2/5, 1/3), Saverio Bartoli 6 (1/3, 1/1), Giulio Gazzotti 3 (0/1, 1/2), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/1), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Kamari Murphy 6) - Assist: 23 (Lorenzo Penna 7)