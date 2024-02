Tezenis Verona, parte la Fase ad Orologio: date, orari e prezzi dei mini abbonamenti

Terminata la prima fase del campionato con la vittoria di domenica 4 febbraio contro la Flats Service Fortitudo Bologna è già tempo di tuffarsi nella fase ad orologio.

Penna e compagni affronteranno tra le mura amiche del Pala AGSM AIM Treviglio, Vigevano, Milano, Roma e Cremona mentre sfideranno in trasferta Trapani, Casale, Cantù, Latina e Torino.

Al termine della fase ad orologio si delineeranno i due tabelloni dei playoff che scatteranno il weekend del 4-5 maggio.

IL CALENDARIO DELLA FASE A OROLOGIO DELLA TEZENIS VERONA

Tezenis Verona – Gruppo Mascio Treviglio: lunedì 12 febbraio alle 20.00 al Pala AGSM AIM

Trapani Shark – Tezenis Verona: sabato 17 febbraio alle 20.30 al PalaIlio di Trapani (TP)

Tezenis Verona – Elachem Vigevano 1955: domenica 25 febbraio alle 18.00 al Pala AGSM AIM

Novipiù Monferrato Basket – Tezenis Verona: domenica 3 marzo alle 18.00 al PalaFerraris di Casale Monferrato (AL)

Tezenis Verona – Wegreenit Urania Milano: domenica 10 marzo alle 18.00 al Pala AGSM AIM

Acqua S.Bernardo Cantù – Tezenis Verona: lunedì 25 marzo alle 20.30 al PalaDesio di Desio (MB)

Tezenis Verona – Luiss Roma: sabato 30 marzo alle 20.30 al Pala AGSM AIM

Benacquista Assicurazioni Latina – Tezenis Verona: sabato 6 aprile alle 19.00 al Palazzetto dello Sport di Ferentino (FR)

Tezenis Verona – Ferraroni Juvi Cremona: domenica 14 aprile alle 18.00 al Pala AGSM AIM

Reale Mutua Torino – Tezenis Verona: domenica 21 aprile alle 18.00 al Pala Gianni Asti di Torino (TO)

I MINIABBONAMENTI PER LA FASE AD OROLOGIO

Da segnalare, inoltre, che da lunedì 12 sarà disponibile per tutti i tifosi gialloblù il mini abbonamento per assistere alle cinque partite casalinghe dei gialloblù. L’abbonamento stagionale 2023-24 comprende le partite della fase ad orologio.

Il mini abbonamento è acquistabile sul circuito Vivaticket e presso la sede di Via Cristofoli 48 da mercoledì 7 febbraio a venerdì 9 febbraio con orario 10-12.30 e 15-18 e lunedì 12 febbraio dalle 10 alle 12. Contestualmente è aperta anche la prevendita per il match in programma lunedì 12 febbraio alle 20.00 contro Gruppo Mascio Treviglio (link nelle stories).

PARTERRE: INTERO 250€ RIDOTTO 175€

TRIBUNA CENTRALE: INTERO 100€ RIDOTTO 80€

TRIBUNA LATERALE: INTERO 70€ RIDOTTO 55€

GRADINATA: INTERO 60€ RIDOTTO 40€

Per info contattare biglietteria@scaligerabasket.it o 045 8101644.

