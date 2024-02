La Tezenis Verona cade contro Vigevano davanti ai 5100 del Pala AGSM AIM

Vigevano sbanca il Pala AGSM AIM 75-84 al termine di una gara che ha visto gli ospiti firmare un secondo quarto da 30 punti realizzati che ha indirizzato la gara. Nel secondo tempo Verona tenta di rientrare in partita ma subisce le giocate decisive di Wideman e Bertetti.

La Tezenis paga le rotazioni ridotte e punta a recuperare i suoi effettivi per la trasferta di Casale Monferrato di domenica prossima.

LA PARTITA

Coach Ramagli, che deve rinunciare a Murphy e Stefanelli ma recupera Vittorio Bartoli, sceglie il quintetto con Penna, Devoe, Udom, Gajic e Gazzotti. Risponde Coach Pansa con Rossi, Smith, Peroni, Leardini e Wideman. Il primo canestro del match lo mette a segno Rossi da tre punti dopo 2’ di gara, replica sul possesso successivo Udom su assist di Capitan Penna; il playmaker bolognese mette anche i liberi del primo vantaggio gialloblù. 5-3 al 3’.

Udom ha la mano calda e piazza la sua seconda bomba di serata per l’8-4, lo segue Gajic ed è timeout Pansa al 6’ sull’11-4. Vigevano esce bene dal minuto ed accorcia con Strautmanis e Battistini ma Verona è lucida e trova la tripla aperta di Gajic per il nuovo allungo. Il giocatore numero 7 è il migliore in campo del primo periodo e firma prima il 2+1 del 18-9 e poi un’altra bomba per il 21-11 che fissa il punteggio dopo 10’ di gioco.

Il secondo quarto si apre con il 4-0 di Wideman che costringe Ramagli al primo timeout di serata sul 21-16. La Tezenis riprende quota con il semigancio di Esposito; l’Elachem dimostra di essere entrata in partita e con la tripla di Bertetti fa -3. Si rivede in campo Vittorio Bartoli dopo oltre 4 mesi di stop ed il primo pallone che tocca lo converte in 3 punti per il 27-24.

Devoe si sblocca dall’arco per il 30-25 ma Wideman non accenna a fermarsi e con 7 punti di fila porta i suoi al primo vantaggio di serata sul 30-32. Timeout Ramagli al 7’. Negli ultimi minuti di primo tempo Vigevano continua a cavalcare i suoi USA Wideman e Smith mentre la Tezenis si affida alle conclusioni al ferro di Gazzotti. Si va al riposo lungo sul 34-41.

Udom e Devoe in apertura di secondo tempo siglano il 6-0 che riporta Verona a -1, a fermare il parziale gialloblù ci pensa Peroni dall’angolo, bomba e nuovo +4 Vigevano. Devoe ne mette altri 3 ma è Peroni a firmare il massimo vantaggio ospite con la tripla del 43-52. Timeout Ramagli al 25’.

Gazzotti prova a riavvicinare i suoi con l’appoggio del -7, Ramagli perde anche Gajic per infortunio alla caviglia e deve affidarsi a quintetti sperimentali con diversi giocatori fuori ruolo. La tripla di Bertetti seguita da quella di Peroni allunga il break ospite, 46-62 e altro timeout per Ramagli. I canestri di Esposito, Vittorio Bartoli e Penna permettono a Verona di accorciare e chiudere il quarto a -9. 55-64 con 10’ da giocare.

Smith e Leardini provano a dare la spallata decisiva alla partita con le giocate del +13, Massone ed Esposito non ci stanno e riportano Verona a -8. 62-70 e timeout Pansa con 6’ da giocare. Udom fa -5 ma risponde subito Bertetti con due triple mortifere che permettono a Vigevano di riallungare sul +11.

Si entra negli ultimi 4’ di gara con l’Elachem saldamente in controllo del match, Verona ci prova con le giocate di Udom e Saverio Bartoli ma i tiri liberi di Bertetti mettono la parola fine alla gara. Vigevano espugna Verona 75-84.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Elachem Vigevano 1955 75-84 (21-11, 13-30, 21-23, 20-20)



Tezenis Verona: Liam Udom 15 (0/2, 4/8), Gabe Devoe 14 (2/7, 2/4), Nemanja Gajic 12 (1/2, 3/4), Ethan Esposito 9 (4/10, 0/3), Giulio Gazzotti 7 (3/3, 0/0), Vittorio Bartoli 7 (1/2, 1/1), Lorenzo Penna 5 (0/3, 0/5), Federico Massone 3 (0/1, 1/2), Saverio Bartoli 3 (0/0, 1/2), Kamari Murphy 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Gabe Devoe 8) - Assist: 14 (Lorenzo Penna 4)



Elachem Vigevano 1955: Gianmarco Bertetti 21 (1/3, 4/8), Tyler Wideman 20 (8/12, 1/3), Ikeon deonta Smith 12 (6/14, 0/3), Michele Peroni 10 (0/0, 3/6), Leonardo Battistini 8 (4/6, 0/1), Filippo Rossi 5 (0/2, 1/2), Giacomo Leardini 5 (2/2, 0/1), Kristofers Strautmanis 3 (1/1, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/0, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 40 11 + 29 (Tyler Wideman 11) - Assist: 17 (Gianmarco Bertetti 7)