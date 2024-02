Una pazza Tezenis Verona porta la capolista all'overtime e poi la batte

Verona vince una partita pazzesca davanti ad un Pala AGSM AIM tutto esaurito. Prima parte di gara molto equilibrata che vede la Tezenis partire meglio ma poi subire il break biancoblù che a metà gara conducono 34-40.

Nel terzo periodo l’allungo bolognese fino al +17, da lì la reazione di Penna e compagni che alzano le mura difensive (solamente 9 punti concessi alla F negli ultimi 15’ di gara) e portano la gara all’overtime. Nel supplementare Verona è piu cinica e la spunta in una finale thrilling. Esplode il pubblico di casa, la Tezenis inizierà la fase ad orologio dalla quarta posizione.

LA PARTITA

Coach Ramagli sceglie il quintetto classico con Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Coach Caja replica con Fantinelli, Aradori, Bolpin, Ogden e Freeman. I primi punti della gara li metti a segno Udom dalla lunetta, risponde Ogden in contropiede che fa esplodere il palazzo con il lancio dei peluches del Teddy Bear Toss. Murphy si sblocca dal mezzo angolo ma Ogden ne mette altri due. 4-4 dopo 3’ di gioco.

La Tezenis produce buone soluzioni in attacco e con le bombe di Penna ed Esposito si porta sul +6 con 4’53” da giocare nel periodo. Gazzotti entra nel match con l’appoggio del +8, Bolpin tiene a contatto i suoi ma la Tezenis, con la tripla di Devoe ed i liberi di Penna, si porta sul massimo vantaggio, 19-9 all’8’. La Fortitudo mette in partita il suo cecchino Aradori e si riporta sotto la doppia cifra di scarto, si va al primo mini-riposo sul 23-17 gialloblù.

Aradori apre il secondo quarto con il nono punto personale, Panni lo imita con la sua prima bomba di serata ed è aggancio Fortitudo, 23-23. I biancoblù alzano l’intensità difensiva e con il gioco in transizione piazzano il 5-0 che costringe Ramagli al suo primo timeout del match sul 25-28 per gli ospiti.

In uscita dal minuto di sospensione Bologna non si ferma, tripla di Sergio, appoggio di Freeman ed è massimo vantaggio biancoblù. 25-32 ed altro timeout Ramagli al 6’. Udom scuote una Tezenis che lotta ma fatica a trovare buone giocate interne, anche a causa della grande fisicità degli uomini di Caja. La bomba di Bolpin sigla il 32-38, Devoe accorcia con il layup del -4 ma il periodo si conclude con la grande conclusione dalla lunga distanza di Aradori che fissa il punteggio sul 34-40 dopo 20’ di gioco.

Si ritorna sul parquet ed è il fadeaway di Fantinelli a sbloccare il tabellone. Murphy ed Esposito commettono uno dopo l’altro il terzo fallo personale e Ramagli butta nella mischia Gazzotti. Aradori non accenna a fermarsi e, prima converte il libero del tecnico alla panchina gialloblù e poi segna il jumper del +12 Fortitudo. 34-46 e timeout Ramagli. Il minuto di pausa non raffredda le mani del numero 4 di Caja che mette un’altra tripla per il massimo vantaggio del 34-49.

Devoe prova a rimettere la gara in discussione, 4-0 della guardia USA ed è timeout Caja al 25’. Freeman e Fantinelli sono i protagonisti del nuovo break bolognese che porta la F sul +17. Ramagli schiera per la prima volta Saverio Bartoli, l’energia del nativo di Spoleto e le giocate di Murphy permettono a Verona di riaccorciare sul 50-61 di fine terzo quarto.

Gli ultimi 10’ di gioco si apre con il parziale 4-0 firmato Penna e Stefanelli che riportano Verona a -7. Bologna si blocca in attacco ma la Tezenis non concretizza tanti buoni tiri che la possono riportare a contatto. Sono i liberi di Capitan Penna ad allungare il break gialloblù, 56-61 con 5’ da giocare.

Ci pensa Aradori a muovere il tabellone della Fortitudo, ventesimo punto personale del numero 4 che costringe al timeout Ramagli sul 56-64 con 3’30” da giocare. Verona si dimostra squadra solida ed in uscita dal timeout piazza il 5-0 che riporta Penna e compagni a -3. Timeout Caja con 2’20” da giocare. Devoe ne mette altri due per il -1, Ogden fa 2-2 dalla lunetta e la bomba di Penna fa esplodere il Pala AGSM AIM. Pari con 1’09” da giocare. Nell’ultimo minuto le due squadre non trovano la via del canestro e si va all’overtime.

Il supplementare comincia con i liberi di Udom e Devoe, +3 Verona. La Fortitudo non trova il canestro per i primi 3’ dell’overtime, si sblocca con il jumper di Bolpin ma la Tezenis allunga con 4 punti di Murphy.

Si entra nell’ultimo minuto sul 73-68. Aradori non ci sta e mette due, i gialloblù non riescono a chiudere il match nel possesso successivo e la Fortitudo ha la palla in mano per vincere. Fallo sistematico, Fantinelli va in lunetta ma non riesce nel miracolo. Esplode il Pala AGSM AIM, vittoria gialloblù.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Flats Service Fortitudo Bologna 73-70 (23-17, 11-23, 16-21, 16-5, 7-4)

Tezenis Verona: Kamari Murphy 19 (7/14, 0/0), Gabe Devoe 14 (5/12, 1/6), Lorenzo Penna 12 (1/4, 2/5), Liam Udom 9 (1/5, 1/4), Ethan Esposito 7 (1/4, 1/1), Francesco Stefanelli 6 (3/5, 0/5), Giulio Gazzotti 2 (1/1, 0/0), Federico Massone 2 (1/2, 0/0), Saverio Bartoli 2 (0/0, 0/1), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Kamari Murphy, Lorenzo Penna 8) - Assist: 12 (Lorenzo Penna, Ethan Esposito 3)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 22 (3/8, 4/13), Mark Ogden 13 (4/7, 0/4), Riccardo Bolpin 8 (1/2, 2/4), Deshawn Freeman 8 (4/6, 0/0), Matteo Fantinelli 6 (2/4, 0/1), Alessandro Panni 6 (0/1, 2/5), Luigi Sergio 5 (1/1, 1/4), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Mark Ogden 11) - Assist: 16 (Matteo Fantinelli 8)