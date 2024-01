La Tezenis Verona batte l'Assigeco Piacenza davanti al pubblico di casa

La Tezenis torna alla vittoria davanti al pubblico di casa e conquista due punti fondamentali per la classifica. Gara fisica e spigolosa quella del Pala AGSM AIM nel quale Verona conduce per larghi tratti e resiste ai numerosi tentativi di aggancio dell’Assigeco. Quattro gli uomini in doppia cifra per Ramagli, guidati da un sontuoso Ethan Esposito da 17 punti e 10 rimbalzi.

CRONACA

Coach Ramagli, che recupera nei dodici Massone dopo oltre due mesi di stop, sceglie il quintetto classico con Penna, Devoe, Udom, Esposito e Murphy. Coach Salieri replica con Sabatini, Querci, Veronesi, Miller e D’Almeida. Il primo canestro del match è di Gabe Devoe su assist di Murphy, risponde sul ribaltamento di fronte D’Almeida ben imbeccato da Sabatini. Comincia bene la gara la Tezenis che trova in Murphy ed Esposito due ottimi riferimenti interni e si porta sul 8-4 dopo 3’ di gara.

Piacenza, con Skeens che parte dalla panchina, si affida alle iniziative dei suoi esterni Veronesi e Sabatini; sono i tiri liberi del playmaker bolognese a permettere all’Assigeco di accorciare sul 13-9 del 5’. Iniziano le rotazioni per i due coach, Ramagli mette in campo Stefanelli e Gazzotti mentre Salieri butta nella mischia Filoni e Bonacini. Esposito continua ad essere un fattore ed appoggia al tabellone il massimo vantaggio (17-11) e Capitan Penna alimenta il parziale gialloblù con la bomba che chiude il primo quarto sul 20-13.

Piacenza comincia meglio il secondo periodo con il parziale di 9-2 firmato Bonacini che obbliga Ramagli al suo primo timeout del match sul 22-22. Il coach livornese rimette in campo Devoe ed il numero 10, con l’assist per Murphy, sigla l’highlight del match: passaggio lob e schiacciata perentoria del lungo di Brooklyn.

L’Assigeco non si scompone, con le giocate di Filoni e del centro USA Skeens resta nel match, 29 pari con 5’ da giocare nel quarto. L’apporto del miglior rimbalzista del Girone Rosso, pur a mezzo servizio, si fa sentire ed anche nei momenti di riposo del numero 22, D’Almeida si fa trovare pronto. Sono i tiri liberi del classe 2001 a riportare la gara in parità sul 33-33. Nell’ultimo minuto del quarto Udom si scuote, in una gara fin qui opaca, e con due gran schiacciate sigla il 4-0 che porta i gialloblù all’intervallo sul 37-33.

In apertura di terzo quarto Miller risponde all’appoggio di Esposito e piazza la tripla del 39-38 ma Udom, con la terza bimane di serata, e le giocate del duo Murphy – Esposito ricacciano indietro l’Assigeco; 48-40 e timeout di Salieri con 5’ da giocare nel periodo. In uscita dal minuto di pausa Devoe prova ad allungare il parziale e porta i suoi al primo vantaggio in doppia cifra (50-40) ma l’ottimo canestro di Miller riporta Piacenza a -8.

A 3’ dalla fine del quarto fa il suo ritorno sul parquet Federico Massone, Piacenza però non si scompone e con i canestri di Gallo si riporta ad un possesso di svantaggio sul 50-48. La bomba di Udom dà ossigeno all’attacco della Tezenis e chiude il quarto. Si va all’ultimo riposo sul 53-48 gialloblù.

Il quarto periodo inizia con percentuali basse e grande fisicità in entrambe le metà campo, a sbloccare il tabellone è il jumper di Bonacini del 53-50, risponde Stefanelli con la bomba, servito dal settimo assist di serata di Lollo Penna. La partita si accende, tripla di Bonacini, altro canestro sull’asse Penna – Stefanelli e tiri liberi di un ottimo Filippo Gallo; si entra negli ultimi 5’ con il tabellone che dice 58-54 Verona.

Salieri perde Bonacini per il quinto fallo, mette in campo Querci e grazie alla tripla di Serpilli ed ai liberi di D’Almeida vede i suoi pareggiare la gara in un amen, 59-59 al 36’. Esposito e D’Almeida si scambiano i punti del 61-60, Murphy appoggia il +3 e Devoe dalla lunetta fa 3/4 per il 66-60 con 2’15” da giocare.

Sul ribaltamento di fronte Sabatini riaccorcia a -4, Verona concede ai piacentini il possesso per tornare a contatto ma l’Assigeco non sfrutta l’occasione e sul possesso successivo subisce il canestro di Devoe che risulterà decisivo. I tiri liberi di Udom fissano il punteggio finale sul 70-64 per i gialloblù.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - UCC Assigeco Piacenza 70-64 (20-13, 17-20, 16-15, 17-16)



Tezenis Verona: Ethan Esposito 17 (5/9, 1/1), Liam Udom 15 (4/6, 1/3), Kamari Murphy 14 (6/11, 0/1), Gabe Devoe 12 (4/7, 0/1), Francesco Stefanelli 9 (1/4, 2/5), Lorenzo Penna 3 (0/1, 1/3), Giulio Gazzotti 0 (0/2, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/3), Saverio Bartoli 0 (0/2, 0/0), Federico Massone 0 (0/1, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 42 14 + 28 (Ethan Esposito 10) - Assist: 16 (Lorenzo Penna 8)



UCC Assigeco Piacenza: Federico Bonacini 12 (3/3, 2/4), Ursulo D’almeida 9 (2/3, 0/0), Brady Skeens 6 (2/3, 0/0), Niccolo Filoni 6 (2/7, 0/0), Filippo Gallo 6 (2/2, 0/2), Michele Serpilli 6 (0/1, 2/4), Malcolm Miller 5 (1/7, 1/4), Lorenzo Querci 5 (2/4, 0/2), Gherardo Sabatini 5 (1/6, 0/1), Giovanni Veronesi 4 (1/1, 0/5), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Brady Skeens 8) - Assist: 11 (Gherardo Sabatini 6)

LA CONFERENZA STAMPA DI COACH RAMAGLI

Coach Ramagli: "È una partita difficile, lo sapevamo. Loro le giocano tutte così, con grande intensità, con grande presenza fisica. Ti tolgono l'area e non è facile riuscire a costruire dei possessi di buona qualità. C'è stato qualcosa che ci ha aiutato a mantenere costantemente in mano il pallino della situazione, che sono i rimbalzi. Noi abbiamo avuto un impatto veramente molto importante, non siamo stati brillanti però ripeto non era una partita semplice. Vedendoli giocare anche contro la Fortitudo, li abbiamo visti giocare in mille occasioni nelle quali hanno messo insieme questo tipo di atteggiamento tecnico e fisico che non è facile da sopravanzare costantemente nel corso della gara. E' stata una partita stretta con scarti sempre molto limitati dove non siamo mai andati sotto nel punteggio; noi abbiamo tenuto il pallino del gioco 35 minuti su 40, ma sicuramente non l'abbiamo mai strappata. Si vede che non siamo in un momento mentale di grande comfort, di grande confidenza. Queste partite ci servono a fare un passo in quella direzione, a trovare sia il comfort che la confidenza, che sono le due cose che ci possono permettere, anche dal punto di vista della performance tecnica, di giocare meglio rispetto a quanto non stiamo facendo adesso. Una vittoria significativa perché ci mantiene in una certa direzione, adesso abbiamo una sfida in trasferta molto difficile. Sappiamo che dobbiamo fare un ulteriore passo avanti per essere vincenti in trasferta quindi la partita di Nardò sarà una partita molto significativa per noi. Dopo aver recuperato le energie e anche la salute di qualche giocatore, che anche stasera giocava con qualche problematica che si è portato dietro per tutta la settimana, punteremo l'obiettivo verso la partita successiva."