La Tezenis Verona vince a Nardò al termine di una gara condotta sempre in testa

La prima di Luca Dalmonte non segna la svolta per la HdL Nardò Basket che al Pala San Giuseppe da Copertino cede nettamente alla Tezenis Verona. La squadra di Caoch Ramagli passa aLecce senza troppi patemi, allungando la crisi di un Toro con troppe difficoltà in questa fase del campionato di A2.

LA PARTITA

Verona va subito sul 9-0, dimostrandosi autoritaria e concreta. Hdl è un diesel e rompe gli indugi con le triple di La Torre e Stewart jr., subito caldi. Entrano Ferrara e Nikolic, poi Maspero, Nardò cerca di contenere l'onda d'urto scaligera, che corre gli ottimi Stefanelli ed Esposito. Ferrara da sotto chiude le ostilità del primo quarto: 15-18.

Gli ingranaggi granata vanno oliati, soprattutto a livello mentale. In apertura di seconda frazione i padroni di casa gettano al vento due possessi. In campo adesso c'è anche Baldasso, ma si fa tremenda fatica a ottenere e capitalizzare tiri puliti. Verona va sul +15, passeggiando sulle piccole e grandi amnesie neretine.

Un canestro di Iannuzzi da sotto e una palla persa da Tezenis in attacco correggono di poco l'andamento della partita. Ramagli chiama il time out per evitare pericoli. Dalla pausa esce bene Parravicini che si guadagna un fallo e due liberi che sono ossigeno. È Murphy a mettersi i suoi sulle spalle, larghe e forti. Si soffre. 28-39 all'intervallo.

Si riparte con due tentativi a vuoto di Stewart jr. e Nikolic dalla lunga distanza. Segna Smith in penetrazione, risponde Esposito dall'arco. La partita resta complicata, Verona difende bene. Penna toglie il fiato a Parravicini, Murphy fa a braccio di ferro con Iannuzzi nel pitturato.

Il quarto fallo di Parravicini non è una buona notizia. Tezenis, intanto, si riporta a +17. Anche a rimbalzo non c'è partita. Sul +21 ospite sembra finita. Maspero segna da 3, poi subisce uno sfondamento, ma il Toro segna pochissimo. Il terzo quarto finisce 40-58.

Dalmonte inizialmente lascia Smith (0/7 da tre) in panca, Nardò lotta confusamente. C'è cuore, ma poco altro. Il Toro frana lentamente sotto i colpi di un avversario che ha tutto il diritto di stare nel club ristretto delle prime cinque del girone Rosso.

I sussulti finali sono di Smith e Iannuzzi, giusto per le statistiche. Si chiude sul 57-69

IL TABELLINO

HDL Nardò Basket - Tezenis Verona 57-69 (15-18, 13-21, 12-19, 17-11)



HDL Nardò Basket: Antonio Iannuzzi 13 (5/7, 0/0), Wayne Stewart jr 12 (1/4, 2/5), Russ Smith 10 (4/10, 0/7), Andrea La torre 8 (0/1, 2/5), Matteo Ferrara 4 (2/2, 0/1), Lorenzo Baldasso 3 (0/1, 1/3), Lorenzo Maspero 3 (0/1, 1/2), Matteo Parravicini 2 (0/2, 0/4), Lazar Nikolic 2 (1/1, 0/2), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Mattia Sportillo 0 (0/0, 0/0), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Antonio Iannuzzi 8) - Assist: 10 (Andrea La torre 3)



Tezenis Verona: Ethan Esposito 14 (4/9, 2/3), Liam Udom 13 (3/4, 1/3), Kamari Murphy 11 (5/8, 0/1), Francesco Stefanelli 10 (1/5, 2/3), Gabe Devoe 8 (3/6, 0/3), Lorenzo Penna 5 (1/1, 0/2), Giulio Gazzotti 3 (0/0, 1/1), Nemanja Gajic 3 (0/0, 1/1), Federico Massone 2 (0/2, 0/1), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Ethan Esposito 9) - Assist: 14 (Liam Udom 4)