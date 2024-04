Scaligera Verona, scatta la sfida Playoff con Urania Milano: date, orari e biglietti

Sono ufficiali le date e gli orari dei Quarti di Finale Playoff della Serie A2 che vedranno sfidarsi la Tezenis Scaligera Verona ed Urania Wegreenit Milano.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

GARA 1: sabato 4 maggio ore 20.30 | Pala AGSM AIM di Verona (VR)

GARA 2: lunedì 6 maggio ore 20.30 | Pala AGSM AIM di Verona (VR)

GARA 3: giovedì 9 maggio ore 20.30 | Allianz Cloud di Milano (MI)

Ev. GARA 4: sabato 11 maggio ore 20.30 | Allianz Cloud di Milano (MI)

Ev. GARA 5: martedì 14 maggio ore 20.30 | Pala AGSM AIM di Verona (VR)

La serie è al meglio delle 5 gare, la squadra che vincerà 3 partite affronterà in semifinale la vincente della serie Trapani Shark – UCC Assigeco Piacenza.

I BIGLIETTI PER GARA 1 E GARA 2 DEI QUARTI DI FINALE

A tal proposito Scaligera Basket comunica in una nota di stampa che è aperta la prevendita per Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff che si disputeranno sabato 4 e lunedì 6 maggio, entrambe le gare con inizio alle 20.30.

Gli abbonamenti acquistati per la Regular Season NON sono validi per la Fase Playoff, di conseguenza tutti i nostri tifosi dovranno acquistare il biglietto.

MODALITA' DI ACQUISTO

PRELAZIONE ABBONATI - Gli abbonati hanno diritto alla prelazione sul proprio posto da mercoledì 24 aprile a mercoledì 1 maggio alle ore 12.00. Per attivarla sarà necessario cliccare “PRELAZIONE” su Vivaticket e di seguito inserire il codice “TLITE” riportato sul retro della tessera d’abbonamento.

I non abbonati possono già acquistare il biglietto nei posti liberi del Pala AGSM AIM.

MINI ABBONAMENTO - È disponibile il mini abbonamento per Gara 1 e Gara 2, acquistandolo si ha lo sconto del 30% sul prezzo totale delle due partite.

GARE SINGOLE - Sono disponibili anche i biglietti delle gare singole.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI: I biglietti sono acquistabili da subito su Vivaticket. La sede di Via Cristofoli 48 sarà aperta da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio con orario 10-12.30|15-17.30 e sabato 4 maggio dalle 10 alle 12. Mercoledì 1 maggio la sede sarà chiusa. La biglietteria del Pala AGSM AIM aprirà sabato 4 maggio alle 19.00 fino ad esaurimento posti e lunedì 6 maggio sempre alle 19.00.



BIGLIETTI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI: Per tutte le info contattare biglietteria@scaligerabasket.it



I PREZZI DEI BIGLIETTI

PARTERRE: INTERO 70 EURO, RIDOTTO 50 EURO. ABBONAMENTO DUE PARTITE: INTERO 98 EURO, RIDOTTO 70 EURO

TRIBUNA CENTRALE: INTERO 30 EURO, RIDOTTO 22 EURO. ABBONAMENTO DUE PARTITE: INTERO 42 EURO, RIDOTTO 30 EURO

TRIBUNA LATERALE: INTERO 18 EURO, RIDOTTO 13 EURO. ABBONAMENTO DUE PARTITE: INTERO 25 EURO, RIDOTTO 18 EURO

GRADINATA: INTERO 15 EURO, RIDOTTO 10 EURO. ABBONAMENTO DUE PARTITE: INTERO 21 EURO, RIDOTTO 14 EURO