Serie A2, i tiri liberi di Udom nel finale regalano la vittoria alla Tezenis Verona

La Tezenis conquista i primi due punti della fase ad orologio sconfiggendo in volata la Gruppo Mascio Treviglio 68-67. Gara molto equilibrata che Verona indirizza fino al 40-30 dell’intervallo. Nel terzo quarto il parziale di Treviglio che porta i ragazzi di Coach Valli fino al +9; quando la gara sembra persa arriva la reazione gialloblù fino ai decisivi tiri liberi di Udom a 24” dal termine. Miglior realizzatore scaligero Devoe con 20 punti.

CRONACA

Coach Ramagli sceglie Penna in regia, la coppia Devoe - Udom negli esterni ed Esposito e Murphy sotto i tabelloni. Replica Coach Valli con Giuri, Harris, Pollone, Pacher e Guariglia. Sblocca il match Esposito ben servito da Udom dentro l’area, Devoe mette la bomba del 5-0 ma ci pensa Giuri a muovere il tabellino degli ospiti con la tripla dall’angolo. Inizio di gara nel quale la Tezenis mette molta fisicità in difesa ed in attacco ha buon ritmo pur non concretizzando i tanti tiri aperti concessi dalla difesa di Treviglio, al 5’ il tabellone dice 8-6 gialloblù. Stefanelli si mette subito in partita con l’appoggio del +4, risponde Giuri con la terza bomba di serata. Il primo vantaggio degli ospiti lo firma Barbante dalla media distanza, il centro biancoblù entra molto bene nel match e ne mette altri due, 12-15 con 2’17” da giocare. Il periodo si conclude con la tripla di Gajic allo scadere che fissa il punteggio sul 17-20 dopo 10’ di gioco.

Cerella apre il secondo quarto con il layup del 17-22, Devoe si mette in proprio e, prima imbeccato da Gazzotti e poi dalla lunetta, sigla il 4-0 Tezenis. Massone riporta i gialloblù in vantaggio contro la zona schierata da Coach Valli, Sacchetti risponde con la tripla ma è ancora il playmaker di Aosta a costringere Valli al secondo timeout personale sul 28-25 del 5’. In uscita dal minuto di pausa Verona continua il suo parziale con i canestri della coppia Esposito – Udom, è Pollone dall’arco dei 6,75 a bloccare il break, 33-30 con 2’06” da giocare. Negli ultimi possessi del primo tempo Penna e Devoe firmano le giocate del primo vantaggio in doppia cifra del match, si va al riposo sul 40-30 gialloblù.

Murphy mette i primi punti del quarto con un ottimo semigancio mancino, Pacher nella metà campo opposta è il riferimento dell’attacco di Treviglio e ne appoggia 4 in fila per il 42-34. Ramagli deve togliere dal match Penna per il terzo fallo, l’attacco gialloblù perde un po’ di fluidità ed ancora Pacher riaccorcia per i suoi sul -4, 48-44 al 27’. Timeout obbligato per Ramagli. Negli ultimi 2’ del quarto il parziale biancoblù prosegue, Pacher e Pollone siglano i canestri che portano Treviglio al 51-54 di fine terzo periodo.

In apertura di ultimo quarto Devoe sblocca l’attacco della Tezenis con la tripla del pari 54 ma Pacher è un rebus irrisolvibile per la difesa, il centro USA mette il suo 24° punto con il gioco da tre punti sul fallo di Gazzotti. Murphy tenta di rimettere nel match i suoi, Treviglio però non accenna a fermarsi e con le triple di Barbante e Pacher si porta al massimo vantaggio, 56-65 al 34’. Timeout Ramagli. Devoe ruggisce dentro l’area per il -7, segna dal mezzo angolo per il -5 e poi serve Murphy per il -3. Timeout Valli con 4’08” da giocare. Verona non si ferma, Esposito segna dal mezzo angolo e Udom in contropiede schiaccia il nuovo vantaggio gialloblù, 66-65 a 2’20” dal termine. Giuri dalla lunetta riporta Treviglio sul +1, Udom subisce fallo e a 24” dal termine e realizza i due tiri liberi che risulteranno decisivi. Nell’ultimo possesso della Gruppo Mascio, Verona mette in campo una grande difesa e conquista i primi due punti della fase ad orologio. Punteggio finale 68-67.

IL TABELLINO

Tezenis Verona - Gruppo Mascio Treviglio 68-67 (17-20, 23-10, 11-24, 17-13)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 20 (5/7, 2/6), Liam Udom 11 (3/5, 1/4), Ethan Esposito 10 (3/8, 1/2), Kamari Murphy 8 (4/10, 0/1), Federico Massone 7 (2/2, 1/2), Francesco Stefanelli 5 (1/2, 0/2), Nemanja Gajic 3 (0/0, 1/1), Lorenzo Penna 2 (1/3, 0/2), Giulio Gazzotti 2 (1/3, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Theo Airhienbuwa 0 (0/0, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Lorenzo Penna 9) - Assist: 13 (Liam Udom 4)



Gruppo Mascio Treviglio: A.j. Pacher 24 (7/11, 2/5), Marco Giuri 16 (1/1, 4/10), Simone Barbante 9 (3/4, 1/2), Terrell Harris 7 (0/4, 1/6), Matteo Pollone 6 (0/4, 2/2), Brian Sacchetti 3 (0/0, 1/2), Bruno Cerella 2 (1/2, 0/3), Tommaso Guariglia 0 (0/1, 0/1), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0), Federico Miaschi 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0), Luca Vitali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (A.j. Pacher 8) - Assist: 12 (Terrell Harris 5)