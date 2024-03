Un canestro di Devoe sulla sirena regala la vittoria alla Tezenis Verona

Una Tezenis incerottata lotta ed espugna il parquet di Casale Monferrato 79-80 con il buzzer beater di Gabe Devoe a 0.9 dal termine. Partita dura e fisica quella del PalaFerraris nel quale Verona prova a scappare più volte ma la Novipiù resta sempre a contatto con le giocate di Kelly e l’esperienza di Martinoni. I gialloblù perdono Murphy dopo 1’ di gara ma sopperiscono con energia alla sua assenza con la qualità di Esposito, Gazzotti e Vittorio Bartoli. Decisivo Gabe Devoe con un grande canestro dal centro area a 0.9 dal termine.

LA PARTITA

Coach Ramagli, che recupera Murphy ma non Gajic e Stefanelli, sceglie il quintetto classico con Penna in regia, Devoe e Udom negli esterni ed Esposito ed il lungo di Brooklyn sotto i tabelloni. Replica Coach Di Bella con Calzavara, Kelly, Pepper, Martinoni e Fall. Sblocca il match CJ Kelly dai 6,75, risponde Udom sul ribaltamento di fronte con la schiacciata del 3-2. La Tezenis perde Murphy dopo soli 2’ di gara per un problema al polpaccio e Ramagli butta nella mischia Gazzotti. Casale parte meglio nel match e con Kelly e Martinoni prova ad allungare, per la Scaligera l’unico a referto dopo 3’30” di gioco è Udom con il tabellone che dice 8-4 Novipiù. Si mette in partita Esposito con il doppio jumper dell’aggancio sull’8 pari e Gazzotti lo imita per il primo vantaggio gialloblù, 8-10 al 6’. Negli ultimi minuti del quarto Casale prova a fare il break con Pianegonda e Fall ma le buone giocate di Udom ed Esposito permettono alla Tezenis di restare a contatto e concludere il periodo in vantaggio 14-15.

Saverio e Vittorio Bartoli mettono a referto i punti del +4 Tezenis in apertura di secondo parziale, 15-19 al 12’ e timeout Di Bella. Casale esce bene dal timeout e con i canestri di Martinoni e Kelly impatta sul 20-20, risponde Saverio Bartoli con un’altra buona iniziativa per il nuovo vantaggio Tezenis. Esposito torna sul parquet e piazza due bombe di fila per il dodicesimo punto personale, Kelly non ci sta e accorcia toccando anche lui la doppia cifra. 25-28 al 15’. Seconda parte del periodo nel quale Casale si affida alla presenza dentro l’area del suo Capitano Martinoni, la Tezenis mantiene la testa della gara con i liberi di Penna ed il semigancio di Gazzotti che costringe Di Bella a chiamare timeout sul 30-34 con 1’22” da giocare. Il periodo si conclude con le buone difese dei gialloblù che mandano le squadre al riposo lungo sul 32-36.

Esposito apre il secondo tempo con il 5-0 personale, quindicesimo punto e massimo vantaggio gialloblù. 32-41 e timeout Di Bella dopo solo 1’10”. Calzavara sblocca il tabellone per la squadra di casa con la tripla dall’angolo, Gazzotti replica dal centro dell’area. 35-43 al 22’. Devoe, in una gara offensivamente difficile, si applica molto bene nella propria metà campo e con il recupero e la conseguente schiacciata riporta Verona in vantaggio in doppia cifra, 39-49 al 25’. Martinoni è l’anima della Novipiù, tiene in partita i suoi ma la precisione offensiva di Penna e compagni tiene a distanza di sicurezza Casale. Si entra negli ultimi 2’ del quarto con le triple di Devoe e Kelly, l’ultimo canestro del quarto lo mette a segno Calzavara allo scadere. Si va all’ultimo riposo sul 56-61.

Martinoni continua da dove aveva interrotto, canestro e fallo e -2 Casale con 9’40”da giocare sul cronometro. Verona replica con l’8-0 firmato Udom e Gazzotti che riporta i gialloblù a +10, 59-69. La Novipiù non vuole mollare, controbreak di 7-0 e di nuovo -3 sul 66-69. Devoe dalla lunetta blocca il parziale e riporta Verona a +4 dalla lunetta. Si entra negli ultimi 5’ con l’appoggio di Martinoni del -2 Novipiù, Kelly ne mette due dalla linea della carità ed è pari 70 con 3’48” da giocare. La Tezenis perde lucidità e fluidità in attacco e subisce il contropiede del sorpasso di Calzavara. Timeout Ramagli sul 72-70 al 37’. Udom impatta a 72, Calzavara mette la bomba del +3 ma ancora il 27 pareggia dai 6,75. Kelly ed Esposito si scambiano i canestri del 77 pari, Devoe regala il vantaggio dalla lunetta con l’1/2, Calzavara fa 2/2 ed è ultimo possesso Tezenis con 17” da giocare. Timeout Ramagli. Lo schema designato è l’isolamento per Devoe in punta, l’americano non tradisce e dal centro area si svita e mette il canestro del +1 con 0.9 da giocare. Nell’ultimo possesso Casale non va a segno ed è festa Tezenis. Espugnato il PalaFerraris 79-80.

IL TABELLINO

Novipiù Monferrato - Tezenis Verona 79-80 (14-15, 18-21, 24-25, 23-19)



Novipiù Monferrato: C.j. Kelly 26 (4/8, 5/13), Niccolo Martinoni 20 (7/12, 0/2), Andrea Calzavara 18 (3/4, 3/5), Abdel Fall 8 (4/6, 0/0), Dalton Pepper 2 (0/4, 0/8), Tommaso Fantoma 2 (1/3, 0/2), Tommy Pianegonda 2 (1/1, 0/2), Seraphin Kadjividi boussounka 1 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Andrea Miglietta 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Abdel Fall, Dalton Pepper 9) - Assist: 16 (Dalton Pepper 5)



Tezenis Verona: Ethan Esposito 19 (5/9, 3/6), Liam Udom 15 (4/6, 2/4), Giulio Gazzotti 15 (6/12, 1/1), Gabe Devoe 11 (2/5, 1/2), Lorenzo Penna 8 (2/3, 0/2), Vittorio Bartoli 7 (3/5, 0/1), Saverio Bartoli 3 (1/4, 0/2), Federico Massone 2 (1/1, 0/1), Kamari Murphy 0 (0/0, 0/0), Mouhammed falilou Mbacke 0 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Liam Udom 10) - Assist: 16 (Lorenzo Penna 8)