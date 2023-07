Serie A2, nuovo colpo della Scaligera Verona: completato il pacchetto degli esterni

Scaligera Basket comunica in una nota di stampa di aver sottoscritto un contratto, di durata biennale, con opzione per la terza stagione, con l’esterno Nemanja Gajic. Esterno in grado di ricoprire più ruoli arriva a Verona dopo l’esperienza maturata in Serie A2 con l’Assigeco Piacenza, club per il quale è sceso in campo nelle ultime tre stagioni sportive.

Nato in Serbia, a Pancevo, il 10/11/2001 e alto 198 centimetri, Gajic è un atleta di formazione italiana. Terminato il percorso giovanile con la maglia di Bassano, che lo vede scendere in campo anche in Serie C Gold, passa successivamente all’Assigeco Piacenza dopo essersi messo in luce alla Next Gen Cup con la maglia di Brindisi, facendo il suo esordio in Serie A2.

A Piacenza guadagna progressivamente minuti e responsabilità con il passare delle stagioni, mostrando ottimi margini di miglioramento e grande propensione al lavoro in palestra. Nell’ultimo campionato, grazie alla sua versatilità e all’ottima struttura fisica, ha fatto registrare un utilizzo medio di 22 minuti in 34 presenze, segnando 6.5 punti di media a partita e con 3 rimbalzi.

“Dopo tre anni di esperienza in Serie A2 - dichiara Nemanja Gajic - ho capito che era il momento di cambiare anche per fare un passo avanti. Quando è arrivata la chiamata da Verona non ci ho pensato tanto: non c’era un posto migliore per continuare la mia carriera e la mia crescita. Ho sentito coach Ramagli, ho capito chiaramente quello che sarà il mio ruolo. Io sono molto contento e ringrazio la società e lo staff per la grande opportunità che mi hanno dato”.

Lo accoglie a braccia aperte Coach Alessandro Ramagli: “Completiamo il pacchetto degli esterni con un altro giocatore duttile, in crescita, che ha fatto step progressivi nel corso della sua carriera e che attendiamo per altri passi avanti. E’ un ragazzo giovane, sicuramente ha ancora margini di sviluppo e crescita importanti ma ha già dimostrato di avere la capacità di essere impattante in questo campionato. Anche lui ha accolto con grande entusiasmo il nostro programma sportivo e fa coincidere le sue ambizioni con la voglia di fare crescere la squadra che può essere competitiva in un campionato come quello di Serie A2”.