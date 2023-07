Serie A2, la Scaligera Verona non si ferma: arriva l'esterno americano

Scaligera Basket Verona comunica, in una nota di stampa, di aver sottoscritto un contratto per acquisire le prestazioni sportive con l’esterno di nazionalità americana Gabe DeVoe.

Il nuovo esterno della Scaligera è nato il 16 dicembre 1995 a Shelby, in North Carolina, 191 centimetri di altezza. DeVoe torna nel campionato di Serie A2 dopo la precedente esperienza, nella stagione sportiva 2021-2022, con l’Assigeco Piacenza.

Dal 2014 al 2018 vive l’esperienza al college di Clemson; la carriera universitaria (conclusa con la laurea in Business Marketing) è un crescendo continuo di utilizzo e responsabilità. Nell’ultimo anno chiude con 34 minuti di media, 14.2 punti realizzati 4.7 rimbalzi e 2.1 assist.

L’estate del 2018 è segnata dall’esperienza con i Los Angeles Lakers, in preparazione al Draft, e poi con gli Charlotte Hornets per la Summer League.

A settembre firma, per la sua prima esperienza fuori dagli Usa, con la formazione polacca dello Zielona Gora (7.3 punti, 2.4 rimbalzi). Nella stagione 2019/20 gioca il suo primo campionato nella massima lega lituana con l’Alytus Wolves (13 punti, 4.1 rimbalzi, 2 assist). Successivamente si trasferisce in Ucraina dove vince la Supercoppa con il Budivelnyk Kyiv. Nelle 36 partite giocate, fattura 13.8 punti di media, 4 rimbalzi e 2.6 assist.

Nel campionato 2021/22 scende in campo per la sua prima avventura nel campionato italiano, in Serie A2 a Piacenza. In Emilia diventa il leader carismatico e tecnico della squadra. Nei quasi 33 minuti di utilizzo medio, DeVoe firma 19.6 punti, 4.7 rimbalzi e 4.5 assist, con un season high di 36 punti contro Capo d’Orlando, ed una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 10 assist contro Trapani.

Nell’ultima stagione gioca prima con il Fos Provence (8.8 punti di media in Jeep Elite), e il 3 gennaio viene annunciato dal MKS Start Lublin dove nelle 15 presenze raccoglie 15.2 punti di media, 5.2 rimbalzi e 3.3 assist.

“Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia Scaligera Basket - dichiara il giocatore - Ho sentito tante belle cose sul club e sulla gente della città, non vedo l'ora di iniziare una stagione che sicuramente ci farà divertire. Ho grande voglia di mettermi alla prova e tornare in Italia per me è stata fin da subito un'ottima possibilità, e mi sono sentito fortemente voluto da Verona”.

Gli fa eco Coach Alessandro Ramagli: “L’aggiunta dell’esterno americano è sicuramente un punto di svolta nella costruzione della squadra. Abbiamo deciso di orientarci verso un giocatore che conoscesse già il campionato, che avesse delle caratteristiche tecniche ben precise con capacità di creare dall’uno contro uno, per se e per i compagni, e in crescita nel senso che arriva da campionati nei quali ha sempre fatto dei passi in avanti".

E ancora: "La scorsa stagione non è stata semplice finita però, dal punto di vista personale, in maniera positiva. Ritorna in Italia dopo essere stato tra i migliori realizzatori due anni fa con Piacenza".

"Credo sia un innesto giusto per la costruzione del nostro roster - conclude Ramagli - sia per le caratteristiche del giocatore che per il vissuto cestistico e anche per il desiderio di fare un ulteriore passo avanti. Questo desiderio è il leitmotiv che ci ha accompagnato per la firma dei giocatori fino a questo momento”.