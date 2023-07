Serie A2, doppio colpo della Tezenis Scaligera Verona: tutti i dettagli

La Scaligera Basket Verona annuncia in una nota di stampa di aver sottoscritto un contratto con il giocatore Lorenzo Penna. Per il playmaker, che nell’ultima stagione ha giocato con Forlì, raggiungendo la finale playoff, si tratta di un ritorno alla Tezenis Verona dopo la precedente esperienza nel 2021-2022.

Poche ore prima il sodalizio veronese ha concluso un altro ingaggio di grande rilievo. Si tratta di Giulio Gazzotti. Ala-pivot di 202 centimetri nato a Bologna il 23 settembre 1991, ha firmato con la società di Via Cristofoli un accordo biennale.

Comincia cosi a prendere forma e sostanza il roster per il prossimo campionato di Serie A2, un campionato nel quale la Scaligera punta ad essere protagonista assoluta per tentare l'immediato ritorno in LBA dopo l'inopinata retrocessione dello scorso maggio.

LA CARRIERA di LORENZO PENNA

Nato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il 21 gennaio del 1998, dopo la prima esperienza a Casalecchio di Reno ha iniziato a 12 anni nel settore giovanile della Virtus Bologna. Con le V Nere prosegue fino all’esordio in Serie A nella stagione 2015-2016; alla Virtus è allenato, l’anno successivo, da coach Ramagli.

Chiude con 29 gare giocate e oltre 14 minuti di media conquistando la promozione in Serie A e la Coppa Italia di Serie A2. Passa successivamente all’Andrea Costa Imola, sempre in Serie A2, prima di approdare a Udine dove rimane per due stagioni consecutive e incrocia nuovamente il proprio cammino con quello di coach Ramagli.

La sua carriera si sviluppa anche a Torino dove arriva a giocare la finale promozione contro Tortona. Penna passa poi a Verona, ma nell’anno della promozione per i gialloblù, mette insieme solamente 7 presenze fermato da un infortunio al ginocchio destro.

Dopo il lungo stop riparte da Forlì, sempre in Serie A2, arrivando a giocare la finale promozione contro Cremona; gioca 41 partite con una media di 22 minuti e 7.3 punti a gara. Penna ha maturato inoltre numerose esperienze con le nazionali giovanili conquistando un bronzo agli europei Under 18 e l’argento ai mondiali Under 19.

LA CARRIERA di GIULIO GAZZOTTI

Gazzotti muove i primi passi nella società San Mamolo a Bologna, prima di passare nel settore giovanile della Virtus dove conquista uno Scudetto Under 16, una Coppa Italia Under 16 e uno Scudetto Under 19, accompagnati dall’esordio in Serie A a 16 anni.

Dopo le esperienze ad Ozzano, Latina, Lucca e Ferrara, nella stagione 2014/15 firma un contratto con la Vanoli Cremona chiudendo il campionato di Serie A con oltre 10 minuti di utilizzo a gara. Con una parentesi importante, per due stagioni a Pesaro, si conferma in Serie A prima di fare ritorno per il triennio successivo a Cremona sempre nella massima serie.

Durante il suo terzo anno di permanenza alla Vanoli passa alla APU Udine in Serie A2, dove sotto la guida di coach Ramagli e del vice allenatore Bonacina trova più spazio (21.5 minuti di media, 5.8 punti e 5 rimbalzi); nel campionato 2020/21 è protagonista a Tortona e con le 31 presenze totali, contribuisce alla conquista della storica promozione della squadra piemontese nella massima serie.



Si trasferisce poi a Ravenna nella stagione 2021-22, dove mette insieme nei 23 minuti di media a gara, 5 punti e 6.4 rimbalzi, raggiungendo la semifinale playoff. Nell’ultimo anno è una parte fondamentale del roster di Forlì, con cui raggiunge la finale promozione; per lui 3.7 punti, 5.8 rimbalzi nei 25 minuti di media.

Ecco di seguito le prime dichiarazioni dei nuovi atleti della Scaligera. “Sono molto contento di tornare a vestire la maglia della Tezenis Verona - dichiara Lorenzo Penna - Ritrovo coach Ramagli con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto e ho sempre lavorato benissimo. Rientrare in un ambiente che conosci e nel quale sei stato bene, rende le cose più semplici. Questo ha fatto la differenza. Credo di essere cresciuto nell’ultimo anno, soprattutto a livello di leadership. Sono pronto ad aiutare i miei compagni di squadra per rendergli le cose più semplici. Il primo obiettivo dovrà essere quello di formare il gruppo, sarà la priorità”.

Gli fa eco Gazzotti: “Verona è stata la squadra che, finito lo scorso campionato , mi ha cercato con grande convinzione. L’idea mi ha allettato fin da subito anche perchè ho già avuto modo di lavorare con coach Ramagli e coach Bonacina a Udine. Quando ho saputo di questa possibilità e valutato questo connubio di cose, ho accettato questa nuova sfida, che credo arrivi al momento giusto della mia carriera, con grande entusiasmo”.