LBA, la Tezenis Verona saluta la categoria con una sconfitta interna contro la GeVi Napoli

La Tezenis Verona chiude la stagione con una sconfitta. Finisce 82 a 88 nell’ultima gara di campionato contro la Gevi Napoli. Gara ininfluente per la classifica della Tezenis, già retrocessa matematicamente. Verona è costretta ad affrontare il match senza Johnson, out per il problema alla caviglia.

Coach Ramagli al termine della gara ha commentato: “Iniziamo con i complimenti a Napoli che si è salvata. E’ stata una partita vera dove noi abbiamo cercato di trovare un modo, dal punto di vista delle energie mentali, di esserci. Anche tecnicamente abbiamo cercato un modo per vincerla però Napoli è stata più lucida nei momenti caldi della gara. Si è affidata ai suoi giocatori di riferimento e noi non gli abbiamo regalato niente; abbiamo giocato con serietà e con tutte le armi che avevamo nonostante l’assenza importante di Xavier Johnson che purtroppo non ha recuperato dall’infortunio alla caviglia. Possiamo solo pensare che dovunque saremo in qualunque posto del mondo possiamo usare questa stagione come spinta. Le stagioni negative ti mandano nel baratro ma poi ti danno gli spunti per fare meglio. Ci portiamo dietro questa esperienza negativa ma dovrà essere forza per costruire qualcosa di positivo nella prossima stagione, questa è la legge dello sport. Ci vuole grande forza ed equilibrio per iniziare questo momento di grande difficoltà che abbiamo iniziato a vincere da domenica scorsa. Oggi chi si è conquistato la salvezza l’ha fatto con le proprie mani, noi abbiamo giocato fino alla fine lo dovevamo a noi stessi, ai nostri tifosi e al campionato. Era giusto mettere in campo tutte le armi possibili per vincere”.

La partita - Napoli inizia il match con gran ritmo. Wimbush guida l’attacco della Gevi che dopo i primi minuti di parità, con i canestri di Anderson e Davis, scappa fino al 5-11. La gara è viva, Verona accorcia ancora con Davis e Anderson (12-14), ma è qui che Napoli costruisce il primo allungo sostanziale con Williams e Uglietti, fino al 14-23.

Nel secondo quarto Napoli continua ad avere buone percentuali al tiro e trova il massimo vantaggio sul 21-32. Sanders da 3 punti e i liberi di Pini riavvicinano le due squadre (26-32) ed è l’inizio del recupero gialloblù. La Tezenis torna fino al -1 con il canestro di Langevine su assist di Simon (32-33); il sorpasso arriva qualche istante dopo con Langevine che lancia Casarin per il 36-35. Verona scappa, mette assieme 4 punti di vantaggio, ma l’ultimo canestro del primo tempo, 47-47, è di Uglietti.

Inizia il secondo tempo ed è ancora grande equilibrio in campo. Le due squadre viaggiano in parità fino a metà quarto. Ramagli dà grande spazio a Udom, poi Cappelletti e Anderson costruiscono il +4 a due minuti e mezzo dalla fine. Coach Pancotto chiama time out ma il punteggio non cambia sostanzialmente fino alla sirena. La Tezenis chiude avanti 63-60.

L’ultima frazione inizia con la tripla di Bortolani ma il gioco da tre punti di Williams riduce le distanze fino al -1 di Napoli (68-67). Gli ospiti sfruttano l’errore offensivo dei gialloblù per tornare avanti con i due liberi di Stewart. Verona perde la via del canestro, Napoli costruisce un break di 2-12, allungato da Michineau in contropiede e da Williams (70-75). Verona costruisce punti dalla lunetta con Davis e Anderson, rimanendo in scia (75-76), ma negli ultimi due minuti Napoli piazza il break decisivo. Il canestro di Stewart è la pietra sul match, si chiude sull’82-88.

Il tabellino di Tezenis Verona - Gevi Napoli Basket 82-88



Tezenis Verona: Cappelletti 7, Langevine 15, Simon 7, Ferrari NE, Casarin 6, Bortolani 14, Davis 10, Rosselli NE, Pini 2, Anderson 18, Udom, Sanders 3. All. Ramagli



Gevi Napoli Basket: Zerini, Howard 9, Young 4, Michineau 4, Dellosto, Matera NE, Uglietti 13, Wimbush 18, Williams 19, Stewart 21, Bamba NE, Grassi NE. All. Pancotto