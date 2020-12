Cultura, volontariato e riqualificazione. A Porta Vescovo nasce "Uniti X Verona"

Nella mattinata di sabato 19 dicembre alle ore 11 presso Porta Vescovo, è stato presentato, Uniti X Verona. Si tratta, secondo quanto spiegato dai suoi fondatori, di «un movimento civico nato dall'insieme di diverse associazioni di quartiere e realtà veronesi col fine di proporre e realizzare iniziative volte a migliorare la qualità della vita di chi risiede e lavora nella nostra città. Lamentarsi non serve a nulla, per questo abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e di proporci in prima persona come sentinelle di quartiere in grado di segnalare disagi e necessità agli enti proposti, offrendo nel contempo soluzioni concrete basate sull’esperienza di chi vive il territorio».

Uniti X Verona, viene spiegato ancora dagli stessi fondatori del movimento civico «crede che le attività culturali siano un valore aggiunto da promuovere costantemente in tutti i quartieri della città. Vivere a Verona dev’essere un privilegio per tutti. Attraverso il prezioso lavoro del mondo associazionistico del volontariato e il giusto appoggio da parte dell’Amministrazione comunale, siamo convinti che si possa fare molto per far rivivere intere aree cittadine ormai diventate semplici dormitori. I nostri quartieri, i nostri parchi, le nostre vie possono diventare più sicure, più accoglienti, più attive e più fruibili anche attraverso l’autogestione responsabile di cittadini che si rendano disponibili a valorizzare e prendersi cura di aree verdi, strutture sportive non adeguatamente utilizzate, monumenti, edifici abbandonati, mettendoli a disposizione di associazioni, famiglie, gruppi di volontariato. La riqualificazione di Porta Vescono ne è un esempio».

I componenti del movimento civico, infine, sottolineano: «Tante cose sono possibili con la buona volontà e con un'azione civica responsabile. Uniti X Verona, non è solo quello che propone ma quello che fa e quanto amore mette nel farlo. Hanno aderito a Uniti x Verona l’associazione Museo della Radio, attiva nella riqualificazione patrimoniale della città volta alla cultura del territorio, Rossana Sechi, dell’Academie d’Art choreographique, in rappresentanza della danza veronese, “Vivere la Storia” associazione che ha riqualificato Forte Rudolph e Simeon de l’Isolo, storico rappresentante del carnevale veronese».