Già primo cittadino per quattro volte, Umberto Chincarini annuncia di candidarsi a sindaco di Peschiera del Garda

Anche nel Comune di Peschiera del Garda si terranno il prossimo 8 e 9 giugno 2024 le elezioni amministrative. Nella precedente tornata elettorale, svoltasi nel maggio del 2019, era stata riconfermata sindaca Maria Orietta Gaiulli. Notizia delle ultime ore è l'annuncio della candidatura ufficiale di Umberto Chincarini, già sindaco a Peschiera dal 1993 al 2009, che ha infatti reso pubblica la sua intenzione di volersi presentare alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno alla guida di una lista civica aperta a tutti.

«Fino a qualche mese fa non avevo in mente di rifare il sindaco. - ha spiegato Umberto Chincarini - Ma tali e tante sono state le pressioni da parte di amici, conoscenti e cittadini di Peschiera che mi hanno chiesto di candidarmi, che ho dovuto rivedere i miei progetti ed ho deciso di candidarmi a sindaco. Lo faccio per rispondere alle numerose richieste, - ha prosegutio Umberto Chincarini - per portare a termine diversi progetti che avevo iniziato, ma soprattutto per amore di Peschiera, che è stato sempre la linea guida delle mie amministrazioni».

Già deputato e senatore dal 1996 al 2006, Chincarini è stato eletto sindaco di Peschiera per ben quattro volte. In molti gli riconoscono di essere stato «colui che ha cambiato il volto di Peschiera», facendone un «paese moderno» e trasformandolo da piazzaforte militare in «centro turistico, logistico, commerciale e industriale».

"Chincarini sindaco" sarà il nome della lista civica, fanno sapere dall'entourage del candidato primo cittadino di Peschiera del Garda. Una lista che, viene spiegato, punta a raccogliere «cittadini di varia estrazione politica con tutte le diverse competenze che servono per gestire un Comune importante come Peschiera».