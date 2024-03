«Truffa delle tre campanelle in Via Mazzini. Bisogna ripristinare sicurezza e decoro»

«Il gioco o truffa delle tre campanelle in Via Mazzini a Verona è l’ennesimo episodio che denota mancanza di sicurezza e decoro in città». Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Daniele Polato ha segnalato un fatto accaduto martedì scorso, 12 marzo, nel pieno centro storico di Verona.

«Troppe le situazioni e i luoghi in cui cittadini, donne e giovani non si sentono al sicuro né di giorno né di sera - ha aggiunto Polato - A partire dalla stazione di Porta Nuova con risse pressoché quotidiane fino all’episodio della ragazzina di 12 anni sequestrata e molestata fuori da scuola pochi giorni fa, senza parlare della mancanza di sicurezza e decoro in quartieri e parchi. Sono tornati i lavavetri e mendicanti ai semafori: cosa dobbiamo aspettarci ancora da qui a tre anni? Questa è la gestione ideologica e buonista dell’attuale amministrazione. È necessario intervenire tempestivamente per ripristinare la sicurezza e il decoro che un tempo caratterizzavano la nostra città. Bene tutte le misure necessarie per il G7 ma ci auguriamo rigore anche in tutti gli altri giorni dell’anno a Verona. Come commenteranno la truffa delle tre campanelle in pieno centro i ministri e i grandi della finanza?».