Violenza sessuale su 12enne, confermati arresti. Due uomini restano in carcere

La giudice per le indagini preliminari di Verona Carola Musio ha convalidato l'arresto dei due uomini denunciati per aver molestato una 12enne all'uscita di scuola. Per i due, la giudice ha ipotizzato il reato di violenza sessuale su minore ma, come riporta Ansa, non ha confermato l'accusa di sequestro di persona formulata dagli investigatori al momento dell'arresto.

Gli arrestati sono un 37enne e un 47enne di nazionalità indiana, senza fissa dimora ma regolari sul territorio italiano. I due, con la convalida dell'arresto, rimangono in carcere dove continuano a difendersi dicendo che si è trattato di un equivoco.

Ma per la vittima e per sua madre non c'è nessun equivoco. Nel denunciarli, madre e figlia hanno raccontato l'episodio riferendo che, uscendo dalla sua scuola di Verona, la 12enne è stata presa con la forza dai due uomini e portata in una strada secondaria dove si è consumata la molestia. La minore si è opposta agli aggressori, riuscendo a scappare. E le sue urla hanno attirato l'attenzione della madre che l'ha raggiunta quando però i due molestatori erano già scappati.

Sulla base delle descrizione fornite, i carabinieri del nucleo investigativo sono riusciti ad rintracciare e fermare il 37enne e il 47enne. Ma le indagini dei militari non si sono concluse e procedono cercando riscontri anche nelle immagini delle telecamere posizionate in zona.