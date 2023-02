Padovani: «Verona insicura». PD: «Non accettiamo lezioni da chi ha fatto poco»

È ancora sulla sicurezza che maggioranza e opposizione si beccano a Verona. Il Partito Democratico aveva già fatto scudo all'amministrazione del sindaco Damiano Tommasi dopo i primi affondi da parte dei tosiani. Scudo che si è rialzato per replicare alle critiche di eccessiva tolleranza mosse da Fratelli d'Italia.

La miccia della polemica è sempre l'aggressione subita recentemente da un quindicenne in Valdonega. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Padovani ha atteso una reazione muscolare dell'amministrazione comunale, che però a suo avviso non c'è stata. Per Padovani, la coalizione al governo della città parla dei problemi ma fa poco per risolverli. E questo, in materia di sicurezza, porterebbe a paura e ad una perdita di controllo del territorio.

«Le minoranze sono libere di scegliersi lo stile di opposizione che preferiscono ma dovrebbero sapere che i tentativi goffi e sconclusionati di strumentalizzare in chiave politica ogni singolo episodio di delinquenza o microdelinquenza finiscono per screditare l’intero sistema della pubblica sicurezza cittadino - è la risposta dei consiglieri comunali del PD Fabio Segattini, Alessia Rotta e Alberto Falezza - In quanto ex assessore alla sicurezza, Padovani dovrebbe ben sapere che tutte le criticità diffuse e ricorrenti vengono attentamente monitorate dai soggetti istituzionali deputati nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si svolge sotto la regia della Prefettura e del quale il Comune di Verona è parte attiva. Del resto fatichiamo a ricordare un qualsiasi risultato ottenuto da Padovani durante lo scorso mandato sotto l’aspetto della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, eccezion fatta forse per il presenzialismo opportunista con il quale soleva assistere alle operazioni di sgombero doverosamente svolte dalla polizia».