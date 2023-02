Giovane aggredito da un gruppo di coetanei a Verona: puntavano alle scarpe e vestiti di marca

Un giovane ragazzo di soli 15 anni nelle scorse ore sarebbe stato accerchiato ed aggredito da un gruppo di coetanei a Verona, più esattamente nel quartiere Valdonega, per poi essere rapinato. A darne notizia è il quotidiano L'Arena che, in merito, cita anche la chat Whatsapp denominata "Emergenza Valdonega" sulla quale si rincorrono le segnalazioni con lo scopo di fornire un servizio di controllo del vicinato.

Sarebbero state circa le ore 19 quando l'episodio avrebbe avuto luogo. L'adolescente avrebbe cercato anche di difendersi, ma sarebbe finito a terra soccombendo dinanzi alla superiorità numerica dei presunti aggressori che, dunque, sarebbero così riusciti ad impossessarsi delle sue scarpe di marca alle quali avrebbero sin da subito puntato.

La scena sarebbe però stata vista da un residente della zona, il quale avrebbe poi allertato le forze dell'ordine. Risulterebbe ora anche una formale denuncia depositata in questura da uno dei genitori della vittima. Il giovane aggredito avrebbe anche riportato alcune ferite e per questo sarebbe stato curato dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza. Al momento sono in corso le indagini da parte della polizia.