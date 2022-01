Sicurezza sugli autobus, autisti Atv chiedono che le cabine siano chiuse

«Un grande segnale di attenzione per i cittadini e non un'azione spot, perché il nostro impegno nei riguardi di Atv è totale». In questo modo il comandante della polizia locale Luigi Altamura aveva commentato il blitz compiuto dai suoi agenti su un autobus della linea 138, una corsa che collega Verona ad Albaredo d'Adige. L'azienda dei trasporti Atv aveva segnalato proprio la linea 138 come una delle più insicure e la polizia locale non ha atteso molto per fornire una risposta.

Il problema della sicurezza degli autobus è stato però affrontato anche ieri, 13 gennaio, all'interno della prima commissione del consiglio comunale di Verona, convocata dal presidente Andrea Bacciga. Il tavolo di lavoro ha visto coinvolti Stefano Zaninelli, direttore generale Atv, il comandante Altamura e i rappresentanti sindacali.

Durante l'incontro, è emersa la necessità di proteggere gli autisti dei mezzi di trasporto con cabine chiuse. «L’azienda sta facendo un enorme lavoro per la sicurezza sia per le sanificazioni, secondo i protocolli anti-Covid, sia per contrastare l'aumento di aggressioni e di comportamenti ai limiti della decenza - ha dichiarato Zaninelli - Per contrastare le aggressioni abbiamo messo guardie armate e stiamo lavorando per una nuova tipologia di controllo, in modo che l'intervento di polizia e carabinieri sia immediato».

Luca Dal Dosso (Cisl), Luca Cristofoli (Cgil), Salvatore Calabrò (Ugl-Fna), Stefano Ferrari (Faisal Cisal), Flavio Bragantini (Uil) e Giuseppe Antolini (Slm Fast) hanno concordato nel dire che la situazione non è più sopportabile, sebbene le forze dell'ordine lavorino costantemente. Ed hanno chiesto una protezione per gli autisti con la chiusura della cabina, in modo che siano isolati e possano, in caso di aggressione e di molestie nei confronti degli utenti, chiamare prontamente gli agenti. Inoltre, i sindacalisti hanno rilevato la necessità di punti di informazione per gli utenti nei luoghi di maggiore afflusso.

Le richieste dei rappresentanti dei lavoratori sono state ascoltate ed il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini vorrebbe adottarle il prima possibile. «Presenterò un emendamento al bilancio di previsione 2022-2024 per chiedere fondi nella spesa corrente sul capitolo sicurezza per destinare una somma ad Atv e chiudere le cabine degli autisti sui bus extraurbani che percorrono le tratte più a rischio».

E Altamura ha ringraziato le organizzazioni sindacali che hanno lanciato un allarme «recepito dalle autorità di pubblica sicurezza per agire in maniera tempestiva - ha affermato il comandante della polizia locale di Verona, che poi ha aggiunto - Le forze dell'ordine ci sono. La polizia locale cerca di dare delle risposte ma è oberata di attività, nonostante le ultime 70 assunzioni, a fronte di pensionamenti e cessazioni di mobilità. Per noi sono prioritari i lavoratori di Atv così come gli utenti. Noi facciamo controlli, arresti e sequestri di droga, ma poi queste persone vengono rilasciate. Comunque, continueremo a fare la nostra parte».