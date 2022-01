Blitz della polizia locale su un bus: un etto di hashish sequestrato e due arresti

Un blitz animato e rischioso che però ha centrato l'obiettivo. Dopo l'allarme dato da Atv in seguito ai litigi accaduti sulla linea 138 che da Verona arriva ad Albaredo d’Adige, la polizia locale è intervenuta ieri sera, 11 gennaio, con un'azione che ha impegnato duramente gli agenti, soprattutto per le diverse modalità di esecuzione.

L'operazione è iniziata alle 19.50, orario di partenza dell'ultima corsa della linea 138 dalla stazione di Porta Nuova. A bordo c'erano una ventina di utenti, fra cui due agenti in borghese. Alla fermata di Via Palazzina, in una zona isolata per garantire la sicurezza dei passeggeri, l'autobus è stato bloccato e circondato da 10 agenti e da un'unità cinofila. Il cane Pico, appena salito sul veicolo, ha trovato 30 grammi di stupefacente sotto un sedile. Il controllo è proseguito con l'identificazione dei passeggeri, tra cui è stato individuato un 24enne di origine marocchina trovato in possesso di 7 grammi di droga.

Successivamente sono stati chiesti i documenti ad un altro passeggero il quale però, dopo aver reagito, è fuggito verso Via San Giovanni Lupatoto. Rincorso e fermato dagli agenti, ha iniziato a scalciarli e colpirli, causando 10 giorni di prognosi per lesioni ad un agente finito al pronto soccorso. L’uomo, un cittadino di origine marocchina di 30 anni, ha fornito cinque generalità diverse ed era in possesso di circa 56 grammi di sostanza stupefacente. Complessivamente, dunque, sono stati 93 i grammi di hashish sequestrati.

Tutte le persone presenti sull'autobus sono state identificate. Sette di queste, tra cui tre minorenni, sono risultate senza green pass rinforzato, documento necessario per salire sui mezzi pubblici. Per tutte e sette sono quindi scattate le sanzioni da 400 euro. Tra tutti, solo una persona non era in possesso di biglietto dell’autobus, come riscontrato dai controllori di Atv.

Gli agenti inoltre hanno atteso l’arrivo dei genitori dei minorenni presenti sull’autobus. Mentre i due passeggeri che detenevano gli stupefacenti sono stati arrestati: il 24enne per detenzione e spaccio ed il 30enne anche per false generalità, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la notte passata nelle celle di sicurezza del comando, in mattinata sono stati processati per direttissima, con convalida degli arresti senza alcuna misura cautelare e rilasciati nel pomeriggio. Il loro processo si svolgerà a giugno 2022.



(Padovani, Sboarina, Altamura, Pennella)

L'operazione è stata riferita oggi dal sindaco di Verona Federico Sboarina, dall'assessore alla sicurezza Marco Padovani, dal comandante della polizia locale Luigi Altamura e dal responsabile di polizia giudiziaria Massimo Pennella.

«In questi mesi i nostri agenti hanno fatto tanti arresti, ma mai uno così movimentato e pericoloso come quello di ieri sera - ha affermato Sboarina - Per questo ringrazio la polizia locale per l’operazione e auguro pronta guarigione all’agente colpito. L’azione di ieri sera, eseguita come in altre occasioni dopo segnalazioni di Atv, ha avuto un esito assolutamente importante, con 14 agenti impegnati e un bel quantitativo di droga recuperata. Purtroppo, come dico sempre, tanta fatica per niente. Infatti, dopo l’arresto di una notte, questi spacciatori sono di nuovo in giro per Verona. Noi comunque continuiamo ad intervenire in modo capillare per garantire la sicurezza ai nostri cittadini. I numeri ci danno ragione, ma è frustrante sapere che questa gente può continuare a delinquere».

«Molto si sta facendo sia sul fronte della sicurezza pubblica in capo allo Stato sia su quello della sicurezza urbana che compete al Comune», ha aggiunto l'assessore Padovani.

«Devo ringraziare i miei operatori per il lavoro fatto, l’obiettivo principale era che nessun utente si facesse male - ha detto il comandante Altamura - La polizia locale si sta impegnando molto. Solo a dicembre 2021, nel Piazzale XXV Aprile sono stati sequestrati 138,80 grammi di sostanza stupefacente. Quello fatto ieri sera è un grande segnale di attenzione per i cittadini, e non è stata, e non sarà, un’azione spot. Il nostro impegno nei riguardi di Atv è totale, e non esiste che qualcuno, a Verona, possa pensare di sospendere un servizio pubblico per problemi di sicurezza».