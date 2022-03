Elezioni a Verona, Salvini: «Sostegno convinto della Lega a Sboarina. Contiamo di vincere al primo turno»

Il leader della Lega Matteo Salvini è giunto a Verona quest'oggi, venerdì 18 marzo, in occasione dell'evento in fiera Letexpo dedicato alla logistica. In un dialogo assai ampio con Bruno Vespa che ha toccato vari argomenti, quali la guerra in Ucraina ed i rapporti di Salvini con il presidente russo Putin («l'ho incontrato giusto un paio di volte in vita, chi scatena una guerra non ha mai ragione, va fermato senza se e senza ma»), al pari di tematiche quali il ricorso all'energia nucleare ed il caro bollette, il leader leghista ha affrontato anche la questione delle prossime elezioni amministrative a Verona.

«Io sto lavorando perché uniti si vince», ha esordito Salvini in risposta a una domanda sullo stato di salute del centrodestra. «Divisi si perde, puoi anche avere dei campioni, ma se non giochi di squadra perdi, lo si è visto nel calcio con la Juve e il Psg. Quindi il centrodestra deve fare un bagno di umiltà, di concretezza e con amore per il paese unirsi lasciando perdere i singoli egoismi, a Verona, come a Catanzaro o a Palermo e Monza. Io sto lavorando per questo», ha ribadito Matteo Salvini.

In merito ai rapporti con Giorgia Meloni che Bruno Vespa ha definito «al minimo», il leader della Lega ha prontamente risposto: «Noi a Verona sosteniamo un sindaco di Fratelli d'Italia (Federico Sboarina, ndr) e lo facciamo con convinzione, senza porci domande. Se tutti facessero quello che la Lega ha fatto a Verona per il bene di Verona, il centrodestra starebbe meglio».

Lo stesso Matteo Salvini, in merito alle divisioni nel capoluogo scaligero che vedranno due candidati "forti" nell'area del centrodestra, da un lato il sindaco uscente Federico Sboarina e dall'altro l'ex primo cittadino Flavio Tosi, ha spiegato che «a Verona decidono i veronesi», ricordando infine come «qualcuno ha fatto una riunione con tutti i dirigenti della Lega e contiamo di vincere al primo turno, per fare nei prossimi cinque anni tutto quello che nei primi cinque anni abbiamo preparato».