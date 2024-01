Per la prima volta a Peschiera del Garda verranno premiati dal Comune gli esercizi commerciali con 50 anni di attività

Negozi, bar, ristoranti. Ma anche alberghi, campeggi, farmacie, distributori di benzina. Ma anche centri estetici, parrucchieri. Qualunque attività commerciale che svolga il proprio lavoro all’interno del Comune da almeno cinquant’anni verrà premiata dall’amministrazione comunale. Amministrazione che ha scelto, per la prima volta, di istituire un riconoscimento per chi ha fatto di Peschiera uno dei più fiorenti Comuni del Lago di Garda.

La decisione è recente e il tempo per candidarsi scadrà a fine febbraio. Potranno farlo coloro che hanno raggiunto, o raggiungeranno, negli anni dal 2023 al 2025 il traguardo dei 50 anni (o più) di attività, svolta o in maniera diretta o attraverso cessioni d’azienda in ambito familiare e mantenendo il medesimo settore di attività, scrivendo una email all’indirizzo: commercio@comune.peschieradelgarda.vr.com.

Una possibilità è poi offerta anche ai cittadini che potranno segnalare per il riconoscimento il proprio negozio, bar, parrucchiere di fiducia. L’indirizzo è sempre lo stesso e per tutti il termine è il 29 febbraio.

«Se Peschiera del Garda è oggi uno dei Comuni più vivi, vitali e in salute di tutto il Lago di Garda - ha esordito la sindaca Orietta Gaiulli - il merito è loro. Di chi, anno dopo anno, decennio dopo decennio, ha deciso di dedicare la propria vita lavorativa al nostro meraviglioso territorio, al servizio dei cittadini e dei turisti. Non è sempre stato facile, anzi, e vogliamo dire loro grazie. Per essere andati avanti, per aver fatto di Peschiera un posto in cui è bello vivere, stare e tornare».

La premiazione si terrà in primavera e ne sarà data comunicazione a tutta la cittadinanza. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Bando del Distretto del Commercio per valorizzare il Polo Commerciale Arilicense.