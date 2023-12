Polemica di Natale: Più Europa critica l'apertura della Ztl decisa a Verona

Alle elezioni del giugno 2022 la lista Più Europa Verona aveva con Azione sostenuto la candidatura a sindaco di Damiano Tommasi, ma la cosa non ha impedito nelle scorse ore alla componente del direttivo di Più Europa Verona e della Segreteria Nazionale Più Europa, Anna Lisa Nalin, di criticare aspramente la giunta veronese per la cosiddetta "liberalizzazione" della Ztl sotto le feste. «Evidentemente - ha dichiarato Anna Lisa Nalin in una nota polemica - sia i veronesi che i turisti diretti in centro storico hanno già capito il messaggio del "liberi tutti" adottato dalla nostra amministrazione con il beneplacito dell’assessore al traffico e mobilità? La ztl aperta no-stop per 3 giorni dovrebbe partire da domani (domenica, ndr) dalle 13.30 sino a mercoledì 27, ma già da stamattina (sabato, ndr) il paesaggio urbano era decisamente cambiato. Macchine e macchinoni in corso Portoni Borsari (persino nei due sensi di direzione), via Pellicciai e la stessa piazza Erbe: in pratica il cuore di Verona chiuso persino alla stragrande maggioranza dei residenti del centro!».

E, ancora, la stessa Anna Lisa Nalin, che non ha mancato di divulgare alcune fotografie a testimonianza diretta delle proprie parole, ha poi aggiunto: «Parcheggi selvaggi un po' ovunque giusto per arrivare di fronte al negozio, se si potesse anche direttamente dentro al negozio». Insomma, secondo Anna Lisa Nalin quella di Verona durante le festività natalizie si sarebbe trasformata in «una città al servizio di baristi, ristoratori, commercianti, manifestazioni e funzioni varie».

Quindi la considerazione finale dai toni assai critici: «E noi che pensavamo che con il sindaco Tommasi sarebbe stata un'altra storia rispetto ai precedenti Tosi e Sboarina. Invece no - ha affermato Anna Lisa Nalin di Più Europa Verona - è la stessa storia e lo stesso disagio che continua, anche se le premesse e le promesse erano state altre. Appena terminata l’abbuffata dei banchetti natalizi parte, dunque, il nuovo assalto. Troverete piazze adibite a vari eventi e residenti fatti sloggiare dagli già scarsissimi stalli blu. E allora che ognuno faccia come vuole, tutti autorizzati, tutti nel cuore della città con le auto, anche l’inquinamento può attendere non solo gli abitanti. Poi - ha concluso Anna Lisa Nalin - non stupitevi se se ne sono andati a migliaia nell’ultimo decennio. Il centro storico è di tutti tranne di chi ci risiede».