Ztl a Verona: le aperture straordinarie per il fine settimana di Natale

Anche per quest'anno il Comune di Verona ha fatto sapere di essersi attivato al fine di consentire ai cittadini di partecipare alle celebrazioni di Natale e Santo Stefano.

Inoltre, da Palazzo Barbieri spiegano che gli orari della Ztl appositamente introdotti per questo lungo fine settimana di festa, serviranno anche per favorire l'accesso dei turisti che, proprio durante le festività natalizie, sceglieranno come meta per le vacanze la città di Verona e le sue bellezze museali ed architettoniche.

Per agevolare l’ingresso in centro, i varchi di accesso alla Ztl saranno dunque aperti dalle ore 13.30 di domenica 24 e fino alle ore 10 di mercoledì 27 dicembre.