Tagli alle pensioni nella manovra del governo Meloni, Tosi: «Rivedere la norma che penalizza i medici o ne perderemo a migliaia»

Flavio Tosi, deputato veronese di Forza Italia, fa sapere attraverso una nota che «occorre rivedere la legge di bilancio del 2024 nella parte che, attraverso la riduzione delle aliquote di rendimento dei contributi versati prima del 1996, andrebbe a tagliare le future pensioni fino a 4.500 euro annui a qualche migliaio di medici del Sistema sanitario nazionale (Ssn)». Lo stesso parlamentare ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi spiega infatti che, a suo avviso, il provvedimento «così com’è è sbagliato e anche dannoso per lo stesso Ssn, perché entro due mesi ci troveremo con migliaia di medici in fuga, che per prudenza avevano presentato istanza prima dell’entrata in vigore di questa tagliola».

L'on. Flavio Tosi ha quindi spiegato che il suo partito, ovvero appunto Forza Italia, attraverso la figura del ministro Antonio Tajani, proprio «durante la stesura della manovra finanziaria, così come aveva contestato l’aliquota del 26% per la cedolare secca di chi ha solo una locazione turistica, aveva sottolineato anche come fosse improprio rivedere al ribasso l’indicizzazione delle pensioni dei medici». Tosi ha quindi ribadito: «Sulla cedolare ci hanno ascoltato, siamo fiduciosi di poter togliere anche questo provvedimento. Il testo della legge di Bilancio, infatti, non è ancora definitivo e può essere emendato dal governo».

L'on. Flavio Tosi fa sapere di auspicare che l'esecutivo si muova in questa direzione, perché «non vale la pena per 200-300 milioni di introiti provocare un danno così grave alla sanità pubblica». E, ancora, ricorda Tosi: «Già ci sono liste d’attesa infinite e pochi medici, non possiamo perderne altre migliaia. Al contrario, bisogna incentivare i medici a restare», conclude l'esponente veronese di Forza Italia.