Sono 13.329 i giovani emigrati dal Veneto, Lorenzoni: «Asili gratis e affitti agevolati»

«Sono 13.329 i giovani che nel 2018 hanno lasciato la nostra Regione. Sono dati preoccupanti». Ad affermarlo è il candidato presidente di Regione alle prossime elezioni in Veneto Arturo Lorenzoni, sostenuto dal centrosinistra, il quale poi aggiunge: «La nostra Regione sta perdendo capitale umano formato e preparato perché nelle regioni vicine come la Lombardia e l’Emilia Romagna si trovano opportunità migliori. Scontiamo sia deficit salariali sia deficit di prospettiva».

Quali soluzioni prospetta lo sfidante di Zaia nella tornata elettorale di settembre per fronteggiare la peculiarissima "fuga di cervelli" che condizione la regione? «Il Veneto deve tornare ad essere attrattivo, - argomenta Arturo Lorenzoni - ma per riuscirci servono azioni mirate. La nostra Regione deve iniziare a preoccuparsi delle generazioni future offrendo servizi alla famiglia, affitti agevolati per studenti e per gli under 35. Asili gratis, trasporti che funzionano per agevolare la vita delle giovani donne che decidono di restare e fare figli. Non è più sostenibile questa situazione», conclude Lorenzoni.